Yerson Mosquera: “En Nacional me formaron como persona”

El presente futbolístico le sonrie a Yerson Mosquera, que con Villarreal ya jugó sus primeros minutos en la Liga española. El lateral de 22 años llegó en el mercado de invierno al equipo amarillo del país vasco buscando sumar minutos y destacarse en la plantilla.

Mosquera, que ya ha participado en el fútbol europeo, se muestra positivo al llegar a su tercer equipo en el fútbol extranjero. “Es un club muy grande a nivel internacional, que puede ir a las competiciones europeas, y que pelea el mismo nivel que otros grandes clubes. Yo dije que tenía condiciones para venir aquí, que Villarreal era una muy buena opción para demostrar que puedo luchar en este equipo o en Inglaterra”.

El nacido en Apartadó llegó a Villarreal, luego de haber jugador en el Cincinnati de la MLS, y el Wolverhampton de la Premier League. Su buen rendimiento en Estados Unidos le abrió las puertas para llegar al fútbol inglés, donde tuvo una presentación más discreta.

“Los compañeros me han recibido muy bien, desde el primer entrenamiento, han tratado de agruparme y hacerme sentir bien para tener confianza. Creo que es un grupo muy familiar, creo que ese sería la mejor definición”, dijo el lateral de 22 años.

Mosquera aseguró que el recibimiento de su técnico Marcelino García, ha sido bastante positivo y que con certeza dará una mano en la defensa del submarino amarillo. “Él (Marcelino) trata de comunicarme bien lo que tengo que hacer y él me dice que puedo ayudar mucho, ya que han tenido muchos problemas defensivos. Han tenido lesiones, jugadores muy buenos que ahora no están bien, por lo que trataré de dar el cien por cien para ayudar al equipo”, aseguró el jugador.

Por último, Yerson recuerda y destaca lo que aprendió y vivió en Atlético Nacional, el equipo con el cual debutó y fue su vitrina para salir hacia el fútbol del exterior. “Esa es la referencia en mi carrera, me formaron como persona. En Wolverhampton tuve poca participación, ya que tuve una lesión cuando llegué. Y Cincinnati fue el club que creyó en mi otra vez, que me dio la oportunidad de salir y demostrar lo que puedo dar. Y ahora llegar aquí es una recompensa del trabajo que he hecho”.