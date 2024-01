‘Stand Juiciosos’ una iniciativa artística para la resolución de conflictos en colegios

Cortesía Stand Juiciosos.Taller de Stand Up Comedy. Cortesía Stand Juiciosos.

Bogotá D.C

Fueron dos primos habitantes de Ciudad Bolívar quienes crearon la iniciativa `Stand Juciosos´, inspirándose en los propios problemas su vida, que al final se parecen a los problemas de cualquier joven en la localidad.

Se trata de Arnold García y Mike Rodríguez y ya llevan 8 años llevando esta iniciativa a los colegios de la zona. En los talleres, Arnold da clases de teatro y Mike se encarga de la comedia.

“Algo que me motivo, fue que siempre fui el chistosito del colegio y los profes me decían `Siga así Rodríguez que va a llegar lejos´. Entonces me metí por ahí a hacer rutinas de mis problemas”,indicó Mike.

El primer colegio que invitó a Mike a hacer sus rutinas fue el colegio que lo echó cuando estudiaba. Fue la primera vez que se hizo comedia en un colegio que tocaba temas de psicoactivos, sexualidad responsable, riñas, familia y entorno.

“El objetivo es ir a los colegios con humor, con stand up comedy, con teatro, con esas herramientas narrativas se va a llevar un mensaje de prevención y contención”, explicó Rodríguez.

Con el paso del tiempo, la alcaldía local de Ciudad Bolívar los encontró en redes sociales y se comunicaron con ellos porque les gustaba el método que usaban para abordar esos temas con los jóvenes. Por lo que, finalmente ‘Stand Juiciosos´ empezó a trabajar con la alcaldía local.

Ahora la iniciativa, se lleva a cabo en los 46 colegios de Ciudad Bolívar con el propósito de reducir la deserción y los problemas escolares.