Hay que actuar contra el turismo sexual de menores en Pereira

Pereira

Pereira, siendo una ciudad capital a la que llegan diariamente cientos de turistas a través de las terminales aérea y terrestre, se convierte en territorio de estancia o de paso para personas que hacen turismo sexual, y este delito aumenta la deshumanización convirtiendo a los niños, niñas y adolescentes en un objeto que cumple ante la demanda de un mercado clandestino, pero que finalmente afecta a toda la sociedad.

Es así como, Álvaro Castilla, presidente de la Junta Directiva de Cotelco capítulo Risaralda, resalta la relación de la capacitación del personal del sector y el respeto por los derechos de los menores.

“Estas capacitaciones son importantes porque realmente le mostramos a todas las personas que nos colaboran en los hoteles la importancia de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes en todos nuestros entornos, es un llamado a que asistamos para recibir la información necesaria que nos ayude a prevenir este flagelo. Comenzamos a hacer los primeros acercamientos para comenzar en Pereira con capacitaciones en formación, la promoción de destino y el fortalecimiento con capacitaciones a todo nuestro sector hotelero”, dijo el dirigente gremial.

De acuerdo con las cifras de Medicina Legal y el programa Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – Escnna del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante el 2023 en Pereira siete menores de edad perdieron la vida por hechos de violencia y tres más se quitaron la vida, lo que lleva a que la Administración Municipal, desde la Oficina de la Primera Gestora de Pereira, promueva esta campaña que envía un SOS a toda la comunidad para proteger a los más pequeños del territorio.

El encuentro realizado en Pereira contó con la participación de la actriz, tallerista y activista, Alejandra Borrero, directora de la fundación Amor y Vida, ella, con un mensaje claro buscó crear conciencia sobre lo que pasa frente a los ojos de la comunidad y es silenciado, aun cuando las víctimas son el presente y futuro de la humanidad.

“Todos somos responsables del cuidado de las niñas, los niños y los adolescentes, no solamente el gobierno, no solamente la Policía, no solamente los organismos del estado deben estar pendientes, todos como sociedad debemos cuidar que los niños, niñas y adolescentes no caigan en la explotación sexual comercial, así que ‘Ojos Abiertos’ en todas partes”, resaltó Borrero.

Las principales formas en que se manifiesta este delito son webcam, pornografía digital o virtual, espectáculos y actividades con contenido sexual donde participen menores, explotación en contextos de prostitución forzada, esclavitud sexual y en el contexto del conflicto armado.

Por eso, liberar a los niños, niñas y adolescentes del flagelo de la explotación sexual es una tarea que corresponde a todos los ciudadanos, en este caso enfocado en el sector del turismo que enciende sus alarmas y capacita a los trabajadores para que denuncien y pongan bajo protección a esta población tan vulnerable.