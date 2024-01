Aldo Leão Ramírez: Nacional no tiene líderes, Teofilo caeria bien en este Nacional

Teofilo Gutierrez / River Plate vs. Atlético Nacional. December 3, 2014. AFP PHOTO/Luis Acosta (Photo credit should read LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

Aldo Leão Ramírez, exfutbolista de Atlético Nacional y de la Selección Colombia, es una voz autorizada para hablar del club antioqueño, siendo referente de la institución, en la cual jugó 185 partidos, marcó 22 goles y ganó 5 títulos (3 ligas colombianas, 1 copa Colombia y 1 Recopa Sudamericana).

En diálogo con El VBar Caracol, afirmó que Teófilo Gutiérrez caería bien en Nacional, pues aseguró que actualmente el equipo no cuenta con un jugador del liderazgo de Teófilo. Recalcó, también, que si dependiera de él, no dudaría en llevarlo.

“Con el tema de Teo, hoy en día, una de las falencias que tiene Atlético Nacional, desde el punto de vista futbolístico, es el de hacer crecer a estos jóvenes, porque Teo sí tiene esa cualidad. Él en la cancha te hace crecer y enriquecer a los jugadores jóvenes y lo ha hecho, lo hizo con el Deportivo Cali en una situación difícil, lo hizo en la Selección, cuando hizo mejor a Falcao en muchos aspectos”. Inició comentando.

“El tema Teo va más allá de lo futbolístico, pero yo me baso solamente en lo futbolístico, y hoy en día Nacional no tiene esa clase de líderes y por eso para mi Teo caería bien para Atlético Nacional con estos jóvenes hoy en día”, añadió.

Aldo también elogió el papel de Teo en el camerino. “Teo es de esos jugadores que no le da pena si, te tiene que putear en un partido, o te regañan a esos jóvenes porque hay que hacerlo, es importante tener un jugador así, Nacional no tiene un jugador de esas características, por eso sí dependiera de mí, llevaría a Teo a Nacional” finalizó.

Aldo Leao Ramírez en su paso por Atlético Nacional (Photo by Gabriel Aponte/LatinContent via Getty Images) / Gabriel Aponte Ampliar

A este tema se sumó la opinión de Macnelly Torres, quien jugó 229 partidos, marcó 34 goles y gano 6 títulos con “la verdolaga”, entre ellos la Copa Libertadores de 2016. Otra voz autorizada e ídolo de Atlético Nacional, esto fue lo que dijo:

“Yo pienso que Teófilo cae bien en cualquier equipo en Colombia, porque soy de los que piensa que hoy por hoy jugadores de la calidad técnica, del carácter que tiene Teo, pocos en el futbol colombiano. Ahora sabemos que Nacional lo que hoy está buscando es otro objetivo que es el de darle muchos partidos a los muchachos” comenzó diciendo.

“Nacional hoy no tiene jugadores que son líderes, son muy buenos jugadores de mucha experiencia a nivel deportivo como tal, pero después uno ve y no son líderes, no empujan un camerino, no ayudan en la formación a los muchachos. Por eso sabemos que Teo es un gran jugador y se puede echar el equipo al hombro, pero no sé si sea el indicado para esa labor” sentenció Macnelly.