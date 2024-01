El Pulso del Fútbol, 29 de enero de 2024

Adrián Ramos con el América de Cali | Foto: Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la victoria de América frente a Nacional y la continuidad del entrenador del equipo verdolaga. César dijo: “Nacional fue un desastre, los volantes de marca no hicieron nada y en la defensa el único que medio se puede salvar es Bernardo Espinosa. Creo que Lucas González y Bodmer pasaron por la universidad antes de ir al colegio”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Puede ser, pero es que con este equipo no han podido tampoco los experimentados, como Guimaraes, Autuori u Osorio. Entonces no se puede decir que solo los jovenes”.

