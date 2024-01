Petro acusa al fiscal Barbosa de encubrimiento y sedición

Colombia

En un evento realizado en Quibdó, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra el fiscal Francisco Barbosa, advirtiendo a la ciudadanía que sectores buscan “echarlo otra vez”, señalando que habría planes para ‘tumbar’ su gobierno.

En un discurso contundente, Petro expresó su preocupación por presuntas irregularidades dentro de la fiscalía general de la Nación, liderada por Barbosa. Para el presidente existen indicios de que el fiscal Barbosa está ocultando información relevante, que eventualmente saldrá a la luz pública.

“Algo oculta, que no quieren cumplir la constitución”, afirmó el mandatario, insinuando que podría tratarse de prácticas irregulares o de protección a ciertos sectores de poder.

Además, el presidente Petro acusó al fiscal Barbosa de ejercer una sedición al presuntamente investigar a personas sin competencia legal. En sus palabras, Barbosa “se burla de la Constitución” al llevar a cabo acciones fuera de su jurisdicción y sin respetar los principios legales establecidos.

“El fiscal va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí, y a mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, se lo hace por los lados y se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición”, señaló el presidente.

Por último, el mandatario denunció la existencia de presuntas redes de corrupción dentro de la Fiscalía, alegando que se estaría protegiendo a la mafia en Colombia. “Algunos periodistas han descubierto que en la fiscalía hay roscas en más alto nivel que están protegiendo a la mafia en Colombia y no los investigan”, declaró el presidente.