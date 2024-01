Santiago Arias abandona la MLS y regresa al fútbol sudamericano

Negocio encaminhado!



Bahia e Santiago Árias tem acerto e assinará contrato após ser aprovado nos exames médicos!



O Marketing do Bahia já tem pronta a arte de anúncio só restando o Ok dos responsáveis pelo futebol.



O tricolor segue firme no mercado e agora pretende mais dois… pic.twitter.com/EU1pgHG896