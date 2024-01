Más de 30 mil estudiantes listos para empezar clases en la UPTC

Tunja

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera entregó un parte de tranquilidad frente al inicio del calendario académico en todas las sedes de la institución, eso sí, todas no empezaran clases al tiempo.

“Tenemos planeado que Tunja y Duitama empiecen el 5 de febrero y las seccionales que tienen retraso arranquen el 30 de enero, estamos adelantando la contratación de todos los docentes ocasionales de tiempo completo y medio tiempo, catedráticos todo va marchando en orden para iniciar y ojalá este año no haya perturbaciones en el calendario académico que siempre afectan a la universidad en el tema financiero, sino a las familias, el comercio, de nuestra parte haremos todo lo posible para que siempre prime la concertación, siempre prime el diálogo con todos los estamentos”.

El rector indicó que espera que el calendario se normalice el primer periodo de 2025. “El calendario de Tunja el año pasado estuvo normal, Duitama se va a emparejar con Tunja este año y Sogamoso y Chiquinquirá si van más retrasados ellos tuvieron más semanas de huelga en el 2022 y ellos se estarían emparejando para el primer semestre de 2025″.

Frente a la situación de los profesores ocasionales que generaron las protestas de 2022, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera habló del acuerdo logrado en 2023 con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU. “La huelga principalmente del 2022 ocurrió por el tema del pago de la prima que se hace el primer semestre de cada año, nosotros el año pasado la pagamos y este año tal y como está previsto tenemos los recursos para cancelar eso, naturalmente esa denuncia en el Consejo de Estado no ha salido aún nada estamos a la espera que se determine, y nosotros acataremos lo que se decida”.

¿Cuántos estudiantes en pregrado y posgrado tendrán este año?

Enrique Vera, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia dijo que esperan mantener la matrícula sobre los 30.000 estudiantes. “Nosotros queremos mantener el número de estudiantes que están alrededor de 30.000, las matrículas nos han mostrado eso, en posgrados queremos incrementar el número de programas y de estudiantes. Posgrados como toda la comunidad sabe es un tema muy importante para nosotros, porque del Gobierno Nacional para el funcionamiento de la Universidad solo recibimos el 60%, el 40% restante nos toca conseguirlo con posgrados y servicios de asesoría y consultoría que le queda una ganancia a la universidad y esa es una oportunidad y poder pagar todos los temas contractuales que tenemos”.

¿Y la gratuidad?

“Es importante aclarar que el año pasado como en diciembre salió del Gobierno Nacional el decreto de gratuidad que no estaba del todo regularizado, cuáles son las reglas, qué estudiantes se pueden beneficiar y cuáles no. La semana pasada salió el reglamento”, dijo el rector de la UPTC.

Dijo que para la universidad no cambian las cosas. “Para nosotros no cambia mucho porque se había quedado que era Sisben A, B o C y lo ampliaron nuevamente a estratos 1, 2 y 3, es decir Sisben o estratos. Ampliaron, ya no hay límite de edad, antes era hasta 28 años, lo ampliaron para comunidades indígenas, negritudes, víctimas del conflicto, discapacitados, personas privadas de la libertad y también para instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias. Para nosotros no vemos un cambio sustancial sobre cómo venía el año pasado”, reiteró el rector.

Nosotros creemos que el 96% de nuestros estudiantes van a optar por la gratuidad y solo el 4 - 5% que obedece a los que son de estratos 4, 5 y 6 son los que no van a poder optar, de resto todos nuestros estudiantes están en Sisben A, B o C, o están en estratos 1, 2 y 3, entonces ahí no cambia mucho.

Frente a las demoras que se presentaron el año pasado, esto dijo el rector. “Es importante aclarar que la Universidad recoge toda la información de los estudiantes, la base de datos y se la enviamos al ministerio de Educación, dijo el rector de la UPTC. Es el ministerio quien valida quiénes sí y quiénes no cumplen con los requisitos de la gratuidad y nos envían la base de datos validada, en años pasados se demoró hasta dos años y por eso muchos estudiantes decían que ellos tenían deudas acumuladas y no podían acceder a la gratuidad y no querían pagar. Existía no solamente en la UPTC sino en otras universidades del país como esa problemática de los estudiantes y el año pasado lo que hicimos fue asumir por el orden de $700.000.000 de estudiantes que debían del 2021 y 2022 que había argumentos que iban y vienen. Los estudiantes decían que el ministerio de demoraba mucho y el ministerio que ellos no tenían derecho y la universidad estaba en el medio de esa discusión, por eso esperamos que este año sea más expedito por parte del ministerio para no tener esas dificultades”.