Jueves 25 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Alrededor de la vida, la gobernación del Quindío, la Diócesis de Armenia y la alcaldía de Armenia llevarán a cabo la conmemoración de los 25 años del terremoto desde las 10 a.m. en la Catedral Inmaculada Concepción de la capital quindiana.

Posteriormente, desde la 1:00 p. m., se realizará una ofrenda floral en el barrio La Brasilia de Armenia, frente a la caseta comunal y, después de un oficio religioso, se rendirá tributo a las personas que murieron. A continuación, desde las 3:00 p. m., en Jardines de Armenia, tendrá lugar un acto memorial en homenaje a las víctimas del terremoto, hasta allí se desplazarán las diferentes autoridades para asistir al evento protocolario.

Cabe mencionar que en el piso 12 la gobernación del Quindío se dará apertura a una muestra artística constituida por realizaciones de autores locales como manifestación de una región que a través del arte reivindica la vida y lo que ha llevado a que nuestro Quindío se constituya en territorio internacional de resiliencia frente a los desastres.

Espere en minutos historias de familiares de Policías y bomberos que murieron hace 25 años como consecuencia del colapso de la sede de bomberos y del comando de la policía debido al terremoto

Los ingenieros están a la espera de que este año o el próximo en Colombia se apruebe el nuevo código de sismo resistencia que actualizará el actual que data del 2010 y lo que aumentaría las exigencias

El exdirector del DPS Pierre García rompió su silencio y asegura que las acusaciones en su contra son un supuesto montaje. Las pruebas de la Fiscalía indican que era el presunto eslabón de los senadores Mario Castaño y Ciro Ramírez para manipular la contratación

Pierre García Jacquier, a quien la Fiscalía señala como uno de los principales enlaces del entramado de corrupción del caso “Marionetas 2″, se defendió y aseguró que no es ningún corrupto.

En el marco de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra pidió la palabra para defenderse. Dijo que aportará pruebas que demostrarían su inocencia y los hechos relatados por la Fiscalía no ocurrieron.

Y agregó “Vengo a usted para rechazar categóricamente las imputaciones de la Fiscalía y que soy inocente de todo señalamiento, de ninguna manera puedo aceptar que, a través de un falso testimonio, de un confeso delincuente, sobre la base de meras inferencias se me señale de ser el determinador de un esquema de corrupción para el supuesto beneficio de senadores y particulares. Rechazo que se me señale a lo que la Fiscalía llama un grupo delincuencial organizado”.

Pierre, insistió en que se está vulnerando su derecho al buen nombre, aseguró que para él es inaudito que se le acuse de un entramado de corrupción de miles de millones de pesos, según él, cuando la evidencia que reposa en los expedientes, demostraría que, “no se perdió un solo pesos del presupuesto nacional”.

Y añadió “No solo el convenio firmado por el DPS tuvo 0% de ejecución y no hubo ningún anticipo, sino que, cuando me correspondió ser director encargado de Prosperidad Social, se aplicaron las medidas que llevaron a que no se diera prórroga al convenio, es decir, que se diera por terminado el convenio con Proyecta, entidad de gobernación del Quindío, sin ningún perjuicio para Prosperidad Social o la nación”.

Ayer miércoles 24 de enero de 2024, a las 09:00 de la mañana, en el sector Portugalito en la vereda Cristales, zona rural del corregimiento El Caimo en Armenia, la ciudadanía reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, posiblemente de género masculino.

El cuerpo fue hallado sumergido al costado en una quebrada, la víctima tiene de vestimenta una sudadera de color gris con chaqueta roja y llevaría varios días en dicho lugar.

Por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección del lugar de los hechos y están a la espera de precisar identidad y establecer los móviles del hecho, dado el alto grado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo.

Un taxista resultó herido victima de delincuentes que lo asaltaron y le robaron las pertenencias, hechos que se registraron anoche en vía que comunica al sector del barrio la patria con el edificio de apartamentos tesalónica, la policía adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este hecho.

Por solicitud de una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata de (URI) de Armenia, un juez con función de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Walter Valencia Torres.

Según la investigación, el pasado 22 de enero el procesado al parecer ingresó a una farmacia del barrio Bosques de Pinares donde habría hurtado el celular de la persona que atendía el comercio; además de presuntamente haberse llevado un millón y medio de pesos de la caja registradora.

Tras huir del lugar el hombre fue capturado por la Policía Nacional. La Fiscalía imputó al investigado el delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa, cargo que no aceptó, pero fue enviado a la cárcel.

Frente a los hechos de criminalidad en Quimbaya fue lanzado el plan de seguridad con Policía y Ejército

Precisamente fue lanzada la campaña de estabilidad y seguridad dirigida a los comerciantes, habitantes y turistas con el fin de contrarrestar los hechos de criminalidad en el municipio.

El alcalde Juan Manuel Rodríguez resaltó la importancia de la estrategia para minimizar el riesgo de afectación del orden público en articulación con las tropas del Ejército y las unidades de la Policía.

indicó que en medio de las labores que han establecido han realizado la captura de 11 personas relacionadas con hechos delictivos.

No paran los líos para la elección del nuevo gerente de Empresas Públicas del Quindío, un juzgado ordenó la suspensión del proceso

En las últimas horas se realizó la asamblea general de alcaldes accionistas de la entidad para establecer la terna con base a los 18 candidatos al cargo por lo que fue conformada por Jorge Pulido, Claudia Sierra y Alejandro Guevara y se tenía previsto para hoy la elección, sin embargo, una acción judicial frenó el proceso.

Es así como el Juzgado Quinto Civil Municipal admitió la tutela y decretó medida provisional en el sentido de ordenar la suspensión del cronograma de la convocatoria para proceso de elección del Gerente hasta que se decida de fondo esta tutela.

Vale recordar que las recusaciones van dirigidas a los alcaldes de Montenegro, Circasia y Quimbaya, pero al ser rechazadas por la junta pretendían habilitar el cronograma de elección.

En la Empresa Regional de Servicios Nepsa del Quindío, la Junta Directiva después de estudiar varias hojas de vida, designaron al abogado Camilo Henao Valencia, como gerente de la Entidad, quien tomó posesión de su cargo y manifestó que se buscará que Nepsa tenga proyección regional y nacional

Padres de familia, docentes y sindicato de Educadores realizaron un plantón con el fin de exigir garantías en nuevo colegio de Armenia que no cuenta con la dotación ni servicios públicos como energía y agua

Andrea Rivera es madre de familia y evidenció su malestar por la situación ya que el lunes 22 de enero los estudiantes fueron citados para el regreso a clases, pero ya el martes les comentaron de la compleja situación que impedía el funcionamiento óptimo de la sede.

La presidenta del sindicato de Educadores del Quindío Suteq, Vivian Charlot Bernal expuso la afectación para los más de 800 estudiantes, pero fue clara que deben buscarse las soluciones para garantizar el aprendizaje.

Propuso que una de las estrategias está enfocada en una alternancia, es decir, que por ejemplo primaria reciba las clases en la mañana y secundaria en la tarde, aunque fue clara que eso debe establecerse con la rectoría.

Así mismo dijo que queda suspendida la jornada única hasta tanto no se brinden las condiciones que permitan el funcionamiento de la nueva sede.

Es de anotar que para el próximo 7 de febrero a las 9 de la mañana quedó establecida una nueva mesa de diálogo para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.

La secretaria de Educación departamental, Tatiana Hernández Mejía, hizo un llamado a todos los padres de familia y adultos con menores bajo su cuidado y en edad escolar, para que acudan a las instituciones educativas públicas del departamento y matriculen a sus hijos, puesto que aún hay cupos disponibles para el presente año académico.

La funcionaria señaló que, a hoy, son alrededor de 30.000 las niñas y niños inscritos en los once municipios bajo la jurisdicción del departamento, por lo que precisó, que quedan alrededor de 4.000 cupos disponibles en los diferentes años escolares;

En Armenia advierten de la falta de cultura por quemas en medio de las altas temperaturas

En las últimas horas los organismos de socorro atendieron un incendio de cobertura vegetal en el sector del barrio Santa Fe de la ciudad en el que 500 galones de agua para controlar la emergencia.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago mencionó que las mal llamadas quemas controladas no están permitidas por eso es fundamental que la comunidad tenga en cuenta que pueden generar emergencias en el marco del fenómeno de El Niño

