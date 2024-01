El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, será coordinador de Cambio Radical en el Tolima

Ibagué

Rompió su silencio el ingeniero, Andrés Hurtado, luego de 25 días de haber dejado la Alcaldía de Ibagué, ahora como exalcalde recorre el departamento hablando con lideres de los municipios con el firme convencimiento de seguir construyendo lo que han denominado el ´Hurtadismo´.

Hurtado le confirmó a Caracol Radio que renunció al Partido Conservador y se refirió a su llegada al Partido Cambio Radical “Desde el primero de enero no hacemos parte de esta colectividad que en el pasado me dio el aval a la Alcaldía de Ibagué, cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Infraestructura del departamento nos permitió acercarnos a muchas otras fuerzas que me apoyaron en la Alcaldía de Ibagué, eso hace que nosotros tengamos un panorama más abierto”.

Ahora el ingeniero será el coordinador de Cambio Radical en el Tolima, designación hecha por el propio Germán Vargas Lleras, sector al que llegará sin pasar por encima de los líderes que han construido esta colectividad, a la vez reveló que se le ofreció una candidatura al Senado.

“Este partido representa grandes lideres como es el caso de Juan Guillermo Beltrán, Aquileo Medina quien levanta las banderas de este partido, el excandidato a la Asamblea, Yeison Pava, Cesar Franco entre otros. El doctor Germán Vargas lleras me ha dicho que trabajemos para de nuevo recobrar el liderazgo en el departamento del Tolima y que ve en este servidor quien pueda liderar y abanderarlo con fuerza y firmeza, eso me complace, es un honor, no queremos llegar a imponernos, sino reconocer los liderazgos que por muchos años han ejercido, llegaré es a construir partido”

Por otra parte, Hurtado confirmó que, si se llega a caer la elección de la gobernadora, Adriana Magali Matiz, en el Consejo de Estado podría presentar su nombre a unas elecciones atípicas.

“La hoy gobernadora enfrenta tres procesos en el Consejo de Estado vigentes eso hace que se abra una expectativa ya no a largo plazo sino a corto plazo, tiene el Consejo de Estado seis meses para poder dar un fallo definitivo frente a la inhabilidad por doble militancia de la hoy gobernadora del Tolima, por tanto eso pone a que todas las fuerzas políticas estén atentas a este fallo, lo que estoy llamando es a que si eso ocurre o no, nos mantengamos unidos, no podemos dividirnos, debemos trabajar por el bien del Tolima, no para enfrentar a ninguna persona”, sostuvo el exalcalde.

Hurtado finalmente aseguró que, más que recoger el ´antibarretismo´ buscará representar un liderazgo y no las escuelas de la retórica “En los casi 16 años que lleva la organización política que hoy representa la gobernadora del Tolima, ya hay un cansancio, hacemos un llamado a todos los liderazgos diferentes a lo que representa hoy la gobernadora del Tolima”.