Alberto Gamero sobre Álvaro Montero: “A mí no me gustaría que se fuera”

Millonarios se quedó con el primer título del 2024, luego de superar 2-1, en el marcador global, al Junior de Barranquilla en la Superliga. En la rueda de prensa posterior al partido en Bogotá, donde los azules ganaron 2-0, Alberto Gamero explicó la situación del portero Álvaro Montero.

Montero, determinante en la consecución del título con tres grandes intervenciones a lo largo de la serie, es pretendido por Estudiantes de La Plata, equipo que ha hecho tres ofertas por él; no obstante, el club no pretende dejarlo ir en este momento.

“Es un tema que yo no puedo descifrar. Ya este es un tema de directivos. Hay una oferta por él y que, lo primero que se le ha dicho a él es que no se está con la expectativa de soltar a ningún jugador cuando el torneo ya comenzó. Indudablemente que son jugadores que también miran su futuro, que miran irse al exterior, todos quieren”, comentó Gamero.

El técnico samario añadió: “es un tema que hay que tomarlo con tranquilidad, que se tome la mejor decisión, tanto para él como para la institución, vamos a mirar, es un tema que está ahí en la mesa, que todavía no se ha solucionado”.

Finalmente, Gamero fue claro en expresar su deseo al respecto. “Si a mí me preguntarían, a mí no me gustaría que se fuera, ya comenzó el torneo, es complicado buscar un portero ahora, mucho más colombiano, porque ya tenemos tres extranjeros. Ese es mi punto de vista, hay que mirar que viene adelante con él, con los directivos, con el equipo que está interesado. Ya es un tema de la junta directiva.”

En octubre del año pasado, el guajiro Álvaro Montero renovó su contrato con Millonarios hasta el año 2027. El portero se encuentra en el club desde el año 2022, siendo campeón de una Copa (2023), una Liga (2023) y la recién alcanzada Superliga (2024).