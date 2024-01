Play/Pause El Pulso del Fútbol, 24 de enero de 2024 51:35 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1706123298707/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre los abonos vendidos de los principales equipos del balompié colombiano. Juan Felipe dijo: “Once Caldas estaba acostumbrado a vender 10 mil abonos en promedio, pero es que hace 8 semestres que no clasifica a los ocho. Pensé que Medellín iba a vender más”. Sobre el tema César agregó: “América no tiene la cultura del abono y sí, lo del Once Caldas demuestra que en la temporada pasada había mejores contrataciones que en esta y que la gente ya no le cree al equipo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook