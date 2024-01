Copa Colombia: Así se jugará la primera fase del certamen

Se realizó el sorteo de la primera fase de la Copa Colombia 2024, dejando a Independiente Santa Fe, Once Caldas y Pereira como los equipos más destacados que iniciarán el torneo desde su primera instancia. Estos clubes tradicionales de primera división deberán probar su suerte para acceder a fases definitivas de esta competencia debido a su mal desempeño durante el año pasado.

Los ocho equipos de la primera división con peor rendimiento y ubicación en la tabla general de la temporada 2023 (incluyendo Atlético Huila y Unión Magdalena, que descendieron), y los peores ocho equipos de la segunda división en 2023 (sin contar a Fortaleza CEIF y Patriotas que ascendieron) fueron sorteados para conocer las llaves de la fase 1.

Los ocho encuentros serán: Atlético Bucaramanga vs Real Santander, Deportivo Pereira vs Real Soacha, Bogotá FC vs Once Caldas, Envigado vs Orsomarso, Independiente Santa Fe vs Boca Juniors Cali, Atlético FC vs Jaguares, Barranquilla FC vs Atlético Huila y Tigres vs Unión Magdalena.

Se enfrentarán en juegos de ida y vuelta para definir los ocho clasificados a la fase 2 de la Copa, los ganadores se medrán a los mejores ocho clasificados de la segunda división en 2023, (incluyendo a Fortaleza CEIF y Patriotas ascendidos a primera división). Los clasificados de la fase 1 tendrán el privilegio de cerrar como local su juego de ida y vuelta de la siguiente ronda.

Atlético Nacional, último campeón de la Copa Colombia

Recordemos que, en la última edición de la Copa Colombia, Atlético Nacional se coronó campeón del certamen frente a Millonarios, después un empate 1-1 en la serie y que forzó a la definición a través de cobros desde el punto penal.

Nacional levantando la Copa Colombia / Colprensa Ampliar

Nacional es el más ganador de la competencia con seis títulos, seguido por Millonarios y DIM con tres, Junior y Santa Fe con dos, mientras que Tolima, Equidad y Deportivo Cali tienen uno respectivamente.