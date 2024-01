Fabián Sambueza aseguró que lo tomó por sorpresa su salida de Santa Fe: esto le dijeron

Fabián Sambueza inicio una nueva etapa de su carrera. El experimentado mediocampista fue fichado para la temporada 2024 por el Atlético Bucaramanga y debutó el pasado domingo 21 de enero, al ingresar por Dairon Valencia en el complemento del partido ante Junior de Barranquilla.

Sambueza, de 35 años, habló en El Vbar Caracol sobre las razones que terminó eligiendo al Bucaramanga como su próximo destino y las ofertas que tuvo del fútbol colombiano. Asimismo reconoció que su deseo, tras consumarse la retirada deportiva, es permanecer en el país con su familia y por ello ya empezó con los trámites para obtener la doble nacionalidad. Vale recordar que su hijo es colombiano, más exactamente caleño.

El futbolista argentino reveló además que lo sorprendió su salida de Independiente Santa Fe, cuadro en el que vivió su segunda etapa durante 2022. Si bien aseguró que anhelaba continuar en la institución, indicó que el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Pablo Peirano, decidió no tenerlo en cuenta para esta temporada.

Finalmente habló sobre las ciudades, los equipos, los arqueros y los entrenadores que lo han marcado durante su instancia en el FPC.

Fichaje por el Bucaramanga

Proyecto que ilusiona

“Acá me han tratado muy bien, es un club ordenado con una ciudad muy linda. Tomamos la decisión en familia de volver al país… Han llegado buenos jugadores. Cuando hablé con los directivos, me comentaron el proyecto y era interesante, tentador. Después se acumulan una serie de cosas a nivel familiar que hace que uno tome la decisión”.

Deseo de hacer historia

“Dios quiera que podamos ganar la estrella, se ha hecho un esfuerzo grande y somos conscientes de eso. Debemos ir paso a paso, el torneo es muy difícil y cuando afiancemos el equipo todo será distinto”.

La presión es distinta

“Uno como profesional siempre tiene la presión de ganar, pero obviamente no es lo mismo porque Cali, Junior y Santa Fe han tenido la oportunidad de salir campeones y han luchado por títulos internacionales. Acá en Bucaramanga estamos empezando, el proyecto es lindo. Llegamos con la ilusión de quedar en la historia de un club, que no ha ganado. Eso como jugador te presiona y ayuda a estar siempre atento”.

Pasado reciente en Colombia

Inesperada salida de Santa Fe

“Sí me sorprendió. Llegó un entrenador nuevo, él tomó las decisiones. Yo hablé con el presidente y me dijo que el DT tenía en sus planes otras cosas, así que uno como profesional acepta todo y sabe que así es el fútbol también”.

Ofertas de Cali y América

“Hubo otras ofertas. Bucaramanga era una gran oportunidad porque el proyecto era bueno, así que tomamos la decisión de poder disfrutar de una ciudad bonita como esta... Tuve la suerte de tener una oferta de Cali y América. Tuvimos el tira y afloje que al final no se dio. Con Cali, para ser sincero, no vi las cosas muy claras y tomé la decisión de venir a Bucaramanga por el proyecto. Eso influye mucho en las decisiones; con América habíamos llegado a u acuerdo, pero siempre pasaba algo, no se terminaba de dar no sé si por la dirigencia o algo más, entonces al final nunca se dio”.

Experiencia en el fútbol colombiano

Lo mejor de las ciudades

“De Cali me quedo con la lulada y el pandebono, la chuleta es parecida a la milanesa. De Barranquilla me llevo el calor, la alegría de la gente y estar cerca de la playa. De Bogotá, el poder disfrutar del aire libre con mi familia, los mates, el clima, estar en la chimenea, aparte de ser una ciudad que tiene todo”.

Lo mejor del FPC

“Me quedo con el Pecoso Castro. Aprendimos, es un señor muy directo que no escondía nada y eso a uno como persona, más que como jugador, lo satisface… En cuanto a equipo, Junior tenía un gran equipo, con muchos jugadores buenos, y en Cali también, que perdimos la final de 2017 con Nacional y teníamos a Camilo (Vargas) y Abel (Aguilar)... En cuanto a los arqueros, no tengo muy presente, pero había unos a los que era complicado marcarles, no solo por ellos sino por el arquero. Un ejemplo era Nacional con (Franco) Armani”.

Final perdida que más dolió

“Me dolió más la de Santa Fe, teníamos un gran equipo y se nos escapó por el primer partido, que tuvimos muchísimas distracciones y a un central le tocó jugar de lateral. Después, en Bogotá, nos fuimos al primer tiempo 2-0 y quedaban 45 minutos para hacer un gol, pero América fue inteligente, se replegó y no atacó más. Nosotros nunca pudimos encontrar las armas para hacer ese gol”.