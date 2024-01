Agustín Rodríguez: “En Uruguay a Santa Fe se lo tiene como un equipo grande”

Independiente Santa Fe hizo una renovación en su plantel con la incorporación de más de 10 refuerzos para el 2024. Uno de esos es el delantero uruguayo Agustín Rodríguez, quien llegó a préstamo al cuadro bogotano procedente de Juventud.

El futbolista de 25 años, que está a la espera de solucionar su vinculación legal al plantel con la llegada del transfer, habló con El VBar Caracol sobre las razones que lo llevaron a elegir la propuesta del cuadro Cardenal. Asimismo, habló de sus características de juego, la adaptación a Bogotá y el compartir ataque con Hugo Rodallega.

“El año pasado estuve en Barcelona de Guayaquil y el segundo semestre en Chile y tuve varias propuestas del exterior y en Uruguay. Cuando llegó la propuesta de Santa Fe me gustó la idea y por suerte se dio todo”, comenzó diciendo.

“En Uruguay, Santa Fe es muy conocido por la Sudamericana que ganó Gerardo. Se le tiene como un equipo grande, la hinchada que tiene juega en El Campín, es un equipo que fue el primer campeón de Colombia. Tiene muchas cosas que a uno le llaman la atención y la llamada del técnico, que iban a armar un buen equipo y cuando llegué lo noté. Espero que nos vaya bien y quién sabe a fin de año estar festejando”, añadió sobre su decisión.

Por su parte, explicó el paso que tuvo por el fútbol ecuatoriano en Barcelona de Guayaquil, donde no tuvo mucha continuidad: “En Ecuador fue extraño, llegué y fui goleador de la pretemporada y cuando empezó el campeonato, ni yo sé por qué no me dieron la oportunidad, y cada que me tocaba hacía un gol o me hacían un penal. Después decidí salir porque necesitaba jugar”.

Respecto a la adaptación a la altura de Bogotá, confesó la táctica que usa para poder estar en óptimas condiciones. “Yo ya he jugado en la altura, más alto que Bogotá y no he tenido problemas. Al principio me costó el ahogo, pero estoy bien. Lo que más hago es entrenar, ahogarme mucho y así me adapto de la mejor manera”.

“Físicamente, me siento bien, cada vez mejor, he tenido una buena semana de entrenamiento, los papeles aún no sé, hoy me iban a llamar a ver cómo iba eso. Después el técnico decide si voy al banco o no”, añadió.

Finalmente, se refirió a sus características de juego: “Me gusta estar dentro del área, picar al espacio, que haya una pelota en la diagonal, hago muchos goles así y ojalá sea un año de muchos goles. Realmente, siempre me tomo un segundo más para definir y en el momento decido cuál es la mejor opción. Mi mayor virtud es picar al espacio y tratar de hacer goles”.