Play/Pause El Pulso del Fútbol, 22 de enero de 2024 52:10 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1705950541682/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre cómo se vive un partido desde las tribunas, siendo hincha visitante. Juan Felipe dijo: “Ayer estuve en el estadio y me hicieron la manita y me cantaban los goles, pero todo con respeto. Todos saben que yo soy hincha de Medellín y respeto que muchos colegas no digan de que equipo son, pero yo no les creo que no sean hinchas de un equipo”. Sobre el tema César agregó: “Bogotá es una muy buena plaza para ir a ver fútbol, tanto a ver a Millonarios, como a Santa Fe. Claro que también depende de la tribuna a la que uno entre”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook