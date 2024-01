La salud de una paciente en Tunja se deteriora por falta de un medicamento esencial

Tunja

De nuevo la falta de entrega de medicamentos esenciales de las EPS en el país ponen en jaque a sus usuarios.

Esta vez en Tunja, Leonardo Vinazco denuncia que su hermana necesita con urgencia Tetrabenazina y señala que Audifarma, farmacia contratada por la ESE Compensar, no cuenta con este medicamento esencial, ya que padece de una enfermedad huérfana.

“Mi hermana padece de una enfermedad llamada Huntington, que es catalogada como huérfana, y necesita de este medicamento, pero la farmacia Audifarma nos dice que no cuentan con el medicamento. Yo me había acercado a Audifarma dos días antes de la fecha prevista para la entrega del medicamento, previendo que se presentara algún problema, para que ellos lo tuvieran disponible para cuando ella lo requiriera, pero el día que debían entregármelo me dicen que no lo tienen”, aseguró Leonardo Andrés Vinazco.

Han pasado ya tres días y ni la Entidad Promotora de Salud Compensar, ni Audifarma, ni la justicia le han dado una solución a Leonardo, quien tras el desespero por ver como se deteriora la salud de su hermana al no tener la Tetrabenazina, llegó hasta los entes judiciales, pero estos tampoco han sido de gran ayuda.

“Esta no es la primera vez que sucede una situación como esta y por eso tengo tutela integral con mi hermana, por las múltiples atenciones que necesitamos, y es por esto por lo que este viernes puse el desacato de tutela y el juez desde el pasado 14 de diciembre de 2023 a hoy, tampoco nos ha respondido nada”, apuntó Vinazco.

La falta de la Tetrabenazina ha hecho que la hermana de Leonardo Andrés sufra en los últimos días y noches desórdenes físicos y psicológicos.

“Al no tener este vital medicamento mi hermana ha sufrido de diversas complicaciones, por ejemplo, lleva tres noches sin poder dormir generando desórdenes emocionales, además cada día que pasa sin que se le suministre el medicamento pierde dos kilos en su peso, ya que esta enfermedad genera fuertes movimientos constantes, que es como si una persona estuviera en el gimnasio todo el día haciendo ejercicio y quemando calorías”, añadió Leonardo.

Tanto Leonardo como su hermana esperan que Compensar o Audifarma le entreguen el medicamento lo antes posible para que la salud de ella no siga deteriorándose con el paso de los días y le piden a la EPS que esta situación no se vuelva a presentar en los siguientes meses.