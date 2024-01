Viernes 19 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío registra alerta roja por riesgo de incendios forestales ante las altas temperaturas

La secretaria del Interior, Juana Gómez, señaló que la próxima semana llevarán a cabo consejo departamental de gestión del riesgo de desastre para establecer las actividades propias de prevención para evitar emergencias.

Sostuvo que es clave la participación continua en el puesto de mando unificado nacional para conocer la situación climática a nivel país y el impacto sobre el departamento.

Alertó que la temporada se prevé intensa para los meses de febrero y marzo por eso la importancia de que la comunidad acate las recomendaciones consistentes en no arrojar colillas de cigarrillos, no realizar quemas y el uso eficiente del agua.

En noticias judiciales, en la Carrera 14 con calle 16 Norte de Armenia se registró un hurto a un banco en la modalidad de Taquillazo.

De acuerdo con la información de las autoridades, dos hombres ingresaron a la entidad bancaria y uno de ellos con arma de fuego intimidó a una de las cajeras llevándose cerca de 10 millones de pesos. Los delincuentes huyeron del lugar y la Policía activó el plan candado para dar con la captura que no fue posible.

Tras los hechos de violencia recientes contra la mujer en el Quindío, la diputada Jessica Obando advierte que la política pública de la mujer está obsoleta

Y es que recordemos que en casos recientes una mujer fue encontrada sin vida en su vivienda en Armenia donde el principal sospechoso es el compañero sentimental y otra mujer en el sector rural de La Tebaida presentaba heridas con arma de fuego en hechos que aún son materia de investigación.

Al respecto la diputada Jessica Obando aseguró que la política pública de mujeres en el departamento no alcanza ni el 30% del cumplimiento por lo que su misión será la reformulación puesto que en 10 años no se ha ejecutado como debería lo que evidencia que no sirve el solo instrumento.

Reconoció la complejidad con la ruta de atención donde exponen a las mujeres frente a sus agresores por lo que no considera sea una solución eficaz para disminuir la problemática ya que las pone en riesgo. Recordó que crearon la comisión legal de la mujer que pretende hacer seguimiento a las actuaciones del gobierno departamental y municipal.

Médicos en el Quindío aseguran que el COVID nunca se ha ido y por eso el llamado a extremar las medidas de bioseguridad

Frente a la alerta en el departamento por la circulación de nuevas variantes de COVID y el pico de infecciones respiratorias, el médico Wilder Castaño del hospital San Juan de Dios de Armenia e integrante de la mesa COVID fue enfático en afirmar que es clave reforzar el autocuidado para evitar la propagación del virus.

Sostuvo que la situación de la influenza, las infecciones respiratorias y el COVID está impactada por la temporada vacacional de final e inicio de año. Informó que en el centro asistencial atienden consultas por sospecha de Coronavirus y algunas de ellas con resultado positivo. Además, señaló que actualmente cuentan con una mujer hospitalizada por el virus sin complicaciones.

Llamó la atención a la comunidad que donde exista aglomeración de personas en lo posible usar tapabocas y mucho más quienes estén cerca de personas con sintomatología relacionada al virus.

La Unión Temporal Amanecer Quindiano, conformada por Alimentos Provercol SAS con el 51%, y Logística y Suministros Pentágono SAS con el 49%, fue la adjudicataria del contrato inicial que la designa como operador del PAE en los 11 municipios del Quindío no certificados en educación, por valor de 2.417 millones 719 mil 520 pesos.

Este servicio con raciones industrializadas lo prestará durante las primeras tres semanas del calendario académico, alrededor de 23 días.

Rectores de colegios en el Quindío a la expectativa por el inicio de la jornada escolar

El próximo 22 de enero reinician clases en las 54 instituciones educativas del departamento y consultamos a rectores sobre cómo se preparan para el proceso. El rector de la institución educativa, Hugo Murcia manifestó que están listos para recibir a los estudiantes, aunque reconoció baja en el número de matriculados. Sostuvo que la proyección era de 198 estudiantes y a hoy son 150 por lo que reconoció una baja respecto a años anteriores.

Sobre el programa de alimentación escolar dijo que espera iniciar con el alimento procesado con el fin de brindar las garantías a los estudiantes mientras se define operador para preparado en sitio donde dijo es fundamental revisar el menaje.

La Alcaldía de Armenia a través de la Secretaría de Educación firmó un convenio de articulación con el Sena Regional Quindío, a través del cual se unen esfuerzos para contribuir a la calidad de la formación técnica de los estudiantes de 10° y 11° para facilitar su desarrollo en las competencias de programas como mantenimiento de equipos de cómputo, programación de software, asesoría comercial, conservación de recursos naturales, agroindustria alimentaria, contabilización de operaciones comerciales y financieras barismo, dibujo arquitectónico, entre otros.

En el Quindío intensifican los planes operativos para contrarrestar el turismo sexual

Quindío se caracteriza por recibir turistas de diferentes zonas del país y a nivel mundial, actualmente el departamento le está apostando al turismo deportivo, el cual ha evidenciado tener fuerza en la zona, pero no todos los turistas tienen estas intenciones, sino que están en busca de divertimento sexual.

Carlos Fabio Álvarez el secretario de turismo del departamento se refirió al respecto y manifestó que para atacar la problemática deben trabajar de la mano con diferentes gremios.

Empresas de servicio público de gas natural en el Eje Cafetero sostienen que la transición energética del gobierno nacional ha sido prudente

La subgerente comercial de Efigas en el Eje Cafetero Erika Soledad Durán, sostuvo que una transición energética no se da de un día para otro por lo que considera hay mesura en las diferentes acciones.

Aseguró que, aunque cuentan con reservas por 7 años, hay otras alternativas como la importación de gas que actualmente es costosa pero más adelante podría ser una posibilidad. Explicó que cuentan con más de 11 millones de usuarios de gas natural donde las negociaciones pueden ser diferentes porque son masivas.

En buenas noticias, el Quindío confirmó su participación en una de las principales pasarelas de moda del mundo

El diseñador de modas español Pablo Erroz decidió inspirarse en el departamento y por eso realizó un recorrido por varios municipios. En ese proceso de inspiración lleva año y medio, en la cual emprendedores quindianos y de diferentes sectores del país han brindado recursos inspirados principalmente en el café y que harán parte de estas prendas, accesorios y más de la pasarela, como “HECHO EN CAFÉ” una empresa que se dedica a crear accesorios con el “cuncho del café” ese residuo que queda después de haber colado el café y lo transforman en manillas, pines, collares y para esta colaboración están encargados de los botones.

2.159 familias del Quindío serán beneficiadas con subsidio de Efigas en convenio con el Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía confirmó la habilitación del convenio Cuota de Fomento, que permitirá a familias de estratos 1 y 2 en el Eje Cafetero disfrutar el servicio de gas natural gracias a un subsidio para la conexión.

La subgerente comercial de la entidad, Erika Soledad Durán explicó que el convenio equivale a 7 mil 692 millones de pesos y representa para cada familia un beneficio por subsidio de $ 1.006.320 y el valor restante de la conexión podrá diferirlo hasta en 72 meses con cuotas mínimas mensuales.

Reconoció que dicho subsidio facilitará el cambio de energéticos que contaminan el medio ambiente como la leña o el carbón para fortalecer la optimización de los recursos y mejorar la calidad de vida de las personas. En el estrato 1 del departamento serían beneficiadas 981 familias y en el estrato 2: 1.178 familias.