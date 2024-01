Medellín no tiene vacunas de COVID-19 disponibles

Medellín

La alcaldía de Medellín aceptó que no tiene existencia de dosis para la vacuna del COVID-19, en medio de el incremento en el mundo de casos por la variante JN. 1. Sin embargo, insiste que esto no genera una preocupación especial, porque en la ciudad no hay un incremento de casos ni de personas que necesitan servicios hospitalarios de alta complejidad.

La administración distrital explicó que todavía no tiene claridad sobre la fecha en la que llegarán los biológicos, para activar las campañas de vacunación entre la población con comorbilidades o la aún no vacunada .

Javier Gutiérrez, subsecretario de salud pública De Medellin , detalló que esperan que en una seis semanas se puede activar todos los planes de atención en vacunación a estás poblaciones.