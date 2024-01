Fernando Uribe, ilusionado con Giordana: “Va a ser fundamental en el esquema del profe”

Fernando Uribe celebra un gol para Millonarios en la Liga Colombiana (Photo by Daniel Munoz/VIEW press)

Fernando Uribe, hasta hace unas semanas jugador de Millonarios, equipo con el que se retiró del fútbol profesional, analizó lo que fue el encuentro de ida de la Superliga entre el Junior y los azules, definiéndose 1-0 a favor de los locales. El goleador histórico del club en torneos cortos se refirió a Yuber Quiñones, desconsolado tras su sustitución, y a Santiago Giordana, nuevo delantero de la institución.

Balance del partido

“Ya en este momento y disputándose un título, ya se deja aparte el tema de partido de pretemporada. Los dos equipos salieron a disputarlo como una final, se vio un partido entretenido. Millonarios, en condición de visitante y en una plaza como Barranquilla, me parece que se comportó de una manera adecuada, deja la llave abierta, y Junior salió a ganarlo, tuvo sus opciones, tuvo las oportunidades para ampliar el marcador, pero finalmente fue un partido disputado, que queda muy abierto por lo que pueda hacer Millonarios en Bogotá”.

Situación de Yuber Quiñones

“Él va a estar arropado, principalmente por los jugadores más grandes y el cuerpo técnico. Creo que no fue penal, no sale por esa decisión, sale porque necesita un volumen de ataque en una zona diferente del terreno de juego y no es por la falta cometida, pero sé, por la calidad de personas que hay dentro del grupo, que va a estar arropado. Es un momento doloroso para él, pero pasado dos días va a estar muy tranquilo, porque se le va a dar esa confianza que pueda aportarle al grupo”.

Su opinión de Santiago Giordana

“Son pocos minutos para un análisis profundo, pero se le vio participativo, el único remate que tiene Millonarios en el partido lo tuvo él al final, que por poco convierte y me imagino que, por su carta de presentación, con los goles que hizo en Perú, es una pieza clave y va a ser fundamental en el esquema del profe Gamero, en los momentos que lo necesite. No sé si va a utilizar dos delanteros muy seguido por el esquema con el que juega el profesor, pero qué va a disputar el puesto, estoy seguro que lo va a hacer. En los pocos minutos que tuvo se le vio muy participativo, el haber tenido esa opción seguro que le va a dar esa confianza de saber que empezó bien, por pocos minutos que haya tenido, el encontrarse con el arco siempre va a ser positivo, seguro que cuando llegue el gol va a tener más confianza”.

Su opinión del Junior

“Junior es un grupo muy sólido también, muchos de ellos ya vienen trabajando juntos hace rato y demostraron también el semestre pasado con esa remontada que tuvieron, logrando el título. (Víctor) Cantillo le da mucha tranquilidad al medio del terreno, hace ese complemento con Didier (Moreno), que siempre ese es bastión que ha tenido Junior; Carlos (Bacca) da esa experiencia y esa jerarquía. Tiene jugadores por fuera muy rápidos; (José) Enamorado siempre me parece que es muy peligroso. Junior tiene un gran equipo también”.