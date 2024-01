Erling Haaland se saca el clavo del The Best y se corona como el mejor en los Globe Soccer

El goleador noruego Erling Haaland, del Manchester City, fue elegido como el mejor jugador del mundo en el 2023, en la gala de premiación de los Globe Soccer, festejada este viernes en Dubái y donde Cristiano Ronaldo también fue gran protagonista.

Haaland, quien estuvo en el centro de la polémica al perder el premio The Best de la FIFA con el argentino Lionel Messi el pasado lunes, recibió el reconocimiento con la venia de Cristiano, ganador de los premios a Mejor Jugador de Oriente Medio y a Jugador Favorito de la Afición.

En el momento que se iba a entregar el premio al Mejor Jugador del año, la cámara enfocó a CR7 y a Haaland, haciendo el portugués un gesto para señalar al noruego y repitiendo que el premio debía ser para este.

A diferecia del The Best, Erling Haaland sí asistió a la gala, recibiendo su premio y elogiando al Manchester City. “El Manchester City es un club fantástico, disfruto mucho de estar aquí. Espero volver muy pronto de la lesión, me estoy aburriendo de no jugar”.

Bonmatí volvió a ganarle a Linda Caicedo

Por su parte, en la categoría femenina no hubo sorpresas y la campeona del mundo, la española Aitana Bonmatí, del Barcelona, volvió a ser elegida como la mejor jugadora del año, premio que ya había recibido en el The Best. En ambas ocasiones, superó a la colombiana Linda Caicedo, finalista en las dos ceremonias.