¿Olvidó su contraseña de Gmail? No se preocupe, le contamos cómo puede recuperar su cuenta

Es muy posible que en algún momento pueda olvidar la contraseña de su cuenta de Gmail o que esto ya le haya pasado y al tratar de recuperarla no haya logrado completar el proceso con éxito. Sin embargo, esto no debe ser motivo para que deje este correo atrás y cree uno nuevo, tenga en cuenta que aunque Google tiene muchas medidas de seguridad, así mismo ofrece diferentes alternativas para que no pierda su cuenta.

Por esta razón le traemos una serie de pasos recomendados por el mismo soporte técnico de Google, para que pueda recuperar su cuenta de Gmail en cuestión de minutos. A continuación le contamos cómo.

¿Cómo recuperar una cuenta de Gmail?

Google recomienda que antes de iniciar un proceso de recuperación de cuenta, verifique bien que realmente no pueda acceder, puesto que hacer esto implica hacer uso de preguntas de seguridad y demás métodos de verificación que pueden llegar a ser un poco molesto.

En caso de que definitivamente no pueda iniciar sesión con su contraseña, haga lo siguiente:

Lo primero es ingresar al enlace acá indexado para recuperar su Cuenta de Google o Gmail .

Luego de haber ingresado escriba su respectivo correo en la casilla de “Correo electrónico o teléfono” .

. Una vez haya dado a la opción de “Siguiente” , cargará una nueva ventana que dirá “Elige cómo quieres iniciar sesión” y a continuación le brindarán varias opciones como recibir un código de comprobación en un correo alternativo o intentar con una contraseña.

, cargará una nueva ventana que dirá y a continuación le brindarán varias opciones como recibir un código de comprobación en un correo alternativo o intentar con una contraseña. En dado caso que no pueda con alguna de las anteriores opciones, de clic en “Prueba de otra manera”.

La siguiente alternativa que le dará Google será la de recibir un código en el celular o una notificación e confirmación. En caso de que tampoco pueda, vuelva a pulsar en “Prueba de otra manera” , en la parte inferior de la ventana.

, en la parte inferior de la ventana. La última ayuda a la que se puede acceder es que se le enviará un correo a la cuenta alterna que haya configurado al momento de crear su cuenta de Gmail, en donde verificarán que usted sí sea el propietario de la misma. Esto puede demorar hasta 72 horas.

Sin embargo, en caso de haber tenido éxito con las alternativas ya mencionadas, es posible que tenga responder algunas preguntas para confirmar que es su cuenta. La recomendación es que responda las preguntas de la manera más sincera y simple posible.

Ya cuando Gmail le permita restablecer su contraseña, procure elegir una que sea segura y que no haya usado antes con esta cuenta.

¿Qué hacer si olvidó su nombre de usuario de Gmail?