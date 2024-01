Ilegales quemaron una casa en zona rural de Segovia, Antioquia

Antioquia

Defensores de derechos humanos de Antioquia y habitantes de Segovia denunciaron que de nuevo los grupos ilegales restringieron e intimidaron a la población rural de ese municipio del Nordeste Antioquia, como se volvió costumbre son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las extintas Farc, quienes sostuvieron combates el pasado viernes en la vereda El Aguacate, en límites con el Sur de Córdoba.

Este combate habría generado que los habitantes tuvieran que resguardarse en el monte mientras pasaban los enfrentamientos, incluso las AGC habrían quemado una vivienda en el caserío, le contó a Caracol Radio un habitante de la zona que por seguridad omitimos su identidad.

“Las AG se incursionaron en esa zona. Al llegar, se encontraron con un grupo de la guerrilla en esa zona, y donde hubo un enfrentamiento. Se reportó la incineración de la casa donde hubo el enfrentamiento. Como le digo, fue un enfrentamiento que no duró mucho. Hasta el momento no hay reporte de heridos, no hay reporte de muertos”.

Pero las AGC supuestamente no solo quemaron la casa, también habrían impedido mediante retenes ilegales el ingreso de gasolina y el gas natural domiciliario al mismo caserío para evitar el tránsito de pipetas.

“Este grupo, las AGC, no deja ingresar el gas porque ellos dicen que ese gas lo va a utilizar la guerrilla para artefactos explosivos. Y como dicen que la guerrilla ha tenido movimiento de artefactos explosivos por toda la zona rural, entonces, por eso ellos como que hacen retenes y no permiten el paso de este material”.

Se quejan de nuevo de la poca acción de la fuerza pública y del Estado, indican que han denunciado la grave situación de seguridad que atraviesa ese sector en límites con el cañón de Chicamoqué en el Sur de Bolívar desde el año pasado y la situación sigue igual o peor y los ilegales son los que ponen las condiciones.

“Pero la situación y el miedo siguen, porque la presencia de los grupos en estas zonas rurales de Segovia no es un secreto para todos, que sigue una problemática que viene pasando hace más de medio año y sigue la misma problemática, que hay más presencia de los grupos al margen de la ley que de la fuerza pública”, expresó con preocupación la fuente.

Mientras que Yesid Zapata, Defensor de Derechos Humanos de Antioquia y quien también conoce la denuncia, indicó la misma preocupación que la fuente protegida, y es el papel de las autoridades ante lo que él llama una violación al derecho internacional humanitario porque grupos ilegales utilizan casas civiles para resguardarse o hacer tránsito.

“Obviamente que las comunidades no tienen ningún tipo de confianza en algunas de las autoridades, por lo tanto, recurren a los defensores de derechos humanos para hacer las denuncias y los registros necesarios. Y a partir de las confianzas que hemos depositado en algunas instituciones del Estado, nosotros le transmitimos esta información”, recalcó.

Agregó que el año anterior en la misma zona por medio de Caracol Radio se denunció que hubo hasta abusos sexuales a mujeres por parte de los ilegales y homicidios, sumado a los desplazamientos masivos.

“Que las autoridades no estén acudiendo realmente con la diligencia necesaria atendiendo el llamado de las comunidades y que estas zonas siguen siendo zonas de tránsito y de disputa, demostrarían posiblemente algún tipo de negligencia en la fuerza pública que nos preocupa sobre Manera”.

Esta información ya fue puesta en conocimiento de las autoridades locales de Segovia, pese a que se ha intentado conocer un reporte de ellos no ha sido posible. Fuentes militares le indicaron a Caracol Radio que están tratando de verificar la denuncia.