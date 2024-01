Miguel Vergara habla de la demanda a Carlos Amaya por presunta doble militancia

Tunja

Ante el Consejo de Estado fue interpuesta una nueva demanda contra el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya Rodríguez, esta vez por presunta doble militancia. De acuerdo con el demandante Miguel Alberto Vergara, el entonces candidato a la Gobernación del departamento habría apoyado a un aspirante al Concejo de Cómbita de un partido diferente al de él.

De acuerdo con Vergara Sandoval, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya habría incurrido en doble militancia debido a que en su campaña a la Gobernación del departamento les solicitó a sus votantes que apoyaran a un candidato al concejo del municipio de Cómbita (Boyacá), quien pertenecía a otro partido.

“Esta es una demanda por doble militancia teniendo en cuenta que el candidato y gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, estuvo en una reunión en Cómbita (Boyacá), en la cual estuvo apoyando a su lista, a su candidato del Partido Verde, pero a su vez sacó un video apoyando al candidato al concejo Óscar Julián Correa del Partido de La U”, señaló Miguel Vergara.

El demandante asegura que se cuentan con las pruebas que demuestra que Amaya Rodríguez habría incurrido en esta presunta doble militancia y que las mismas reposan en el Consejo de Estado.

“Una de las pruebas que hay es el video que se ha mostrado por redes sociales, también está el mismo formulario E-6 que demuestra que no estaba dicho partido dentro de la coalición y aun si así estuviera dentro de la coalición, la ley es clara y es que dice que si él tiene un candidato de su misma afiliación política no puede hacer campaña o no puede pedir el voto por una distinta legislación política. Yo lo único que puedo decir es que, como ciudadano colombiano, hay unos derechos unos deberes también, la democracia colombiana nos pone unas reglas para que todos las cumplamos y yo simplemente actué frente a lo que cualquier ciudadano del común pudo haber hecho y pienso que la última palabra la tendrán los jueces, la justicia y ahí ellos dirán si estamos en lo cierto o no”, apuntó

Por otro lado, Miguel Alberto Vergara manifestó que si bien es cierto en la época de estudiantes en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) fueron amigos, las ideologías políticas los distanció.

“En alguna época en la universidad tuvimos una cercanía por el tema del movimiento estudiantil. Yo fui líder estudiantil y él también y digamos eso en algún momento nos juntó, pero por diferencias ideológicas nos alejamos. Yo siempre he estado apoyando sectores independientes que apuntan al cambio y en algún momento me pareció que ya no había nada de cambio ni filosófico, ni político dentro de ese sector y eso me hizo alejarme. También estuvimos trabajando juntos cuando él estuvo en la Cámara de Representantes y en alguna parte de la Gobernación de Boyacá, pero luego ya tomé distancia”, recalcó.

Actualmente cursa otra demanda vigente por nulidad electoral la cual fue interpuesta el pasado 11 de diciembre de 2023 por José Amelio Esquivel.