“Se comportan como un garaje político”: Hernán Cadavid sobre periódico oficial

Colombia

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, denunció que el Gobierno firmó un contrato por más de 650 millones de pesos para la impresión y distribución de “Vida”, el periódico oficial de la administración de Gustavo Petro que iniciará su circulación durante esta semana.

“Se ha denunciado el multimillonario contrato del Gobierno @petrogustavo para la impresión y distribución de un periódico que, además, deberá ser contrarrestado por el derecho que tenemos la oposición de desmentir tanta falsedad. ¡653 millones en papel!”.

Según indica el contrato del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, “el valor del contrato es por la suma de seiscientos cincuenta y tres millones de pesos, todos los gastos directos e indirectos que se requieran e impuestos que haya lugar para el cumplimiento del objeto contractual”.

Frente a esto, el congresista de la oposición señaló que los contenidos que se incluyen en este nuevo periódico, no sólo no son informativos sino que evidencian una editorial política.

“Han gastado más de 650 millones de pesos en la impresión de un papel periódico para unos contenidos que además no son informativos, que son de editorial política, que atacan sectores productivos como a Riopaila o instituciones como la Fiscalía General de la Nación, o sino es el caso de las EPS que ha quedado otra vez demostrado su odio contra ese sector”.

Cadavid cuestionó además que el Gobierno ha dicho estar comprometido con el cuidado y protección del medio ambiente y aún así invirtió 653 millones de pesos en la impresión de este periódico.

“El Gobierno @petrogustavo que dice estar comprometido con el cuidado del medio ambiente, decide gastar cientos de millones de pesos en papel que acabará en las basuras”.

El representante a la Cámara añadió que en vez de imponer una visión política, el Gobierno del presidente Gustavo Petro debería concertar con los demás sectores, pues lo que está de por medio es la eficacia de su administración.

“Aquí lo que está de por medio es la eficacia de un gobierno que se ha dedicado a gastar miles y cientos de millones en propaganda, que no concerta con los sectores de la nación y que lo que hace solamente es tratar de imponer una visión política y no una visión de estado. No se comportan como un gobierno sino como un garaje político”.