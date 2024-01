En la gala ‘The Best’ no estuvo presente el ‘The Best’: Messi, Mbappé y Haaland no fueron

Messi, Haaland y Mbappé, premios The Best de la FIFA

Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, los tres nominados al premio a mejor jugador, no se presentaron este lunes a la gala de los The Best celebrada en Londres.

Ni el jugador del Inter de Miami, ni el del Paris Saint Germain, ni el del Manchester City asistieron a la gala organizada por la FIFA, que premia a los mejores futbolistas del mundo.

Haaland, gran favorito tras su triplete con el City, se recupera de una lesión y será su padre, que sí pasó por la alfombra verde del teatro Apolo, el que recoja el premio en su lugar en caso de que el noruego lo gane.

En los minutos previos al inicio de la gala, se confirmó la ausencia del argentino, campeón del mundo con la selección Argentina y uno de los jugadores con mejores argumentos para llevarse el premio, esto después de ganar el balón de oro.

Unos instantes después de haberse confirmado la ausencia del argentino, se pudo conocer que los otros dos finalistas tampoco estarían presentes, hecho inaudito y que no tiene ningún precedente.

Además, en redes sociales se filtró el resultado final de las votaciones, evidenciando un empate a 48 puntos entre Haaland y Messi, sin embargo, sería el argentino el ganador debido al desempate por mayor número de votos de capitanes en el mundo.