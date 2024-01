Abierto de Australia: Estrellas y jugadores a seguir en el primer Grand Slam del año

Se prenden las luces y se preparan las principales canchas para dar la partida al primer gran torneo de tenis del año. El continente oceánico se lleva el protagonismo en una de las joyas de la corona del deporte blanco.

Novak Djokovic, actual campeón del torneo, buscará repetir celebración y conseguir su título número 11 en el campeonato disputado en Melbourne. El tenista serbio debutó con pie derecho luego de vencer al croata Dino Prižmić y sigue enfocado en su principal objetivo, ser él más veces campeón en Melbourne.

En la pasada edición, Nole, como se le conoce al tenista serbio, venció en una entretenida final a la primera raqueta de Grecia, Stéfanos Tsitsipás. En este certamen, el principal contendor que le puede quitar el título a Djokovic es español Carlos Alcaraz, joven promesa y campeón del US Open en 2022 y Wimbledon en 2023, quien irá por su primer Abierto de Australia.

Alcaraz debutará en el primer abierto del año el martes 16 de enero a las 4:15 AM (hora Colombia) cuando se enfrente al francés Richard Gasquet en la cancha del Rod Laver Arena. El tenista nacido en El Palmar, España llega con una baja sensible, la de su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien tuvo que someterse a una artroscopia de rodilla. En lugar de su orientador, Samuel López será quien esté al lado de Alcaraz, en el desarrollo de la competencia.

Previo a su inicio en el torneo, el español se siente contento y motivado de pensar que puede enfrentarse al primer tenista del ranking de la ATP. “Soy un tipo ambicioso, siempre he tenido ganas de jugar contra los mejores jugadores del mundo para evaluar mi nivel. Jugar contra él en el torneo en el que casi es invencible, es evidentemente una buena prueba. Espero llegar a la final y enfrentarme a él, sería genial”.

Otra de las miradas, y a quien sus fanáticos ponen esperanzas en él, es Andy Murray, tenista que hizo parte del famoso ‘Big Four’, junto con Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic. El británico de 36 años se estrenará hoy ante su símil, el argentino Tomás Martín Etcheverry el domingo 14 de enero a las 10:15 PM (hora Colombia). Murray aunque no es favorito a llevarse el trofeo del Grand Slam, va con la convicción de llegar a las instancias finales, pues nunca ha sido campeón de este torneo.

Representantes por Colombia

Además de estos tres reconocidos nombres, también protagonizan el torneo el ruso Daniil Medvédev, el griego Stefanos Tsitsipas, el canadiense Denis Shapovalov, el estadounidense Taylor Fritz, y el representante de Colombia, Daniel Galán.

En la rama femenina, la principal opcionada para llevarse el título es la polaca Iga Świątek, quien viene de ganar el WTA Finals 2023 en Cancún y es la primera del ranking de la Asociación Mundial de Tenis (WTA). La polaca, que buscará el ganar el primer Grand Slam del año, tendrá que quitarle el trofeo a la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual campeona del torneo, quien ya comenzó con su victoria ante frente la alemana Ella Seidel.

La representante por Colombia será como siempre la joven María Camila Osorio, que debutará el domingo 14 de enero a las 9:00 PM (hora Colombia) ante la alemana Tatjana Maria.

En la modalidad de dobles, el caleño Nicolás Barrientos compartirá dupla con el brasileño Rafael Matos. Los doblistas tendrán que verse las caras en primera ronda a la pareja conformada por el neerlandés Robin Haase y el hindú Yuki Bhambri

Hay un regreso esperado a este torneo, y es el de Naomi Osaka, tenista japonesa de 26 años quien no tuvo una temporada continua debido al nacimiento de su hija, quien es su principal motivación. “Definitivamente me siento diferente. He tenido que cambiar mis prioridades, pero creo que eso me ayudó a crecer. Amo salir de la cancha y hablar por videollamada con Shai. No importa qué pase antes, mirar su rostro siempre me saca una sonrisa. Quiero que mi hija me vea jugar y ganar, eso es muy importante para mí”.

Si bien es el primer gran torneo que juega Osaka, la tenista busca utilizar estos primeros meses para llegar a su mejor ritmo para las demás competencias de este año. “No quiero presionarme, pero creo que puedo ganar un Grand Slam este año. Es una temporada larga y he armado mi calendario con más torneos para agarrar ritmo de partido”.