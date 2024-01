Precio del ACPM tiene que concertarse con nosotros: Transportadores de carga

Tunja

En diálogo con Caracol Radio, Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte se refirió a las reuniones que han sostenido con el Gobierno para definir una fórmula para el aumento del precio de galón de ACPM.

“La expectativa es que nosotros llevamos 8 mesas técnicas para definir el precio del Diesel en Colombia de parte de la Cámara Intergremial del Transporte Unidos y de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC y fue bien recibida por parte del Gobierno y ya le hicieron las observaciones”, aseguró.

Confirmó el dirigente gremial que la próxima semana habrá una reunión crucial. “El próximo 17 de enero a las 12 del día tenemos una nueva reunión con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla para hablar de tres temas: la calidad, las mezclas y esperar que el Gobierno nos proponga una fórmula porque estas mesas técnicas están destinadas única y exclusivamente a cambiar la fórmula del precio del Diesel, eso no es mirar a ver qué nos conviene si un precio de $10.000, $12.000, $13.000, no, es cambiar completamente la fórmula” destacó. Y destacó qué han dicho ellos. “Nosotros ya propusimos la nuestra en el sentido de si Colombia es productor de crudo, tenemos dos refinerías, somos autosuficientes en cuanto a Diesel, tenemos el 100% entonces no tienen por qué llevarlo a cobrarlo a precios del Golfo de México, sino que no lo cobren en pesos que es como lo producimos”, reiteró.

¿Cuánto debería valer?

Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, dijo que, “de la fórmula que nosotros le propusimos al Gobierno más o menos estamos en $9.700 hasta $10.300, son propuestas técnicas que tienen todos los ítems simplemente que Ecopetrol debería bajar un poco sus utilidades para que sean repartidas a todos los colombianos”.

¿Es posible concertar el precio del ACPM?

El presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, Alfonso Medrano reiteró que sí o si debe haber concertación. “Tiene que ser viable la concertación del precio del ACPM. Nosotros solo nos hemos reunido con el presidente Gustavo Petro una vez y él se comprometió con el sector transportador a que revisáramos la fórmula y cambiarla y en eso es que estamos”.

“Ya le propusimos, le dimos a conocer la fórmula con técnicos especializados en los precios de los combustibles, él ya la recibió y este miércoles mientras el Gobierno la revisa vamos a hablar de mezclas, calidad para de ahí esperar a ver qué proponen”, aseguró Medrano.

¿Pero qué se debe tener en cuenta para ese incremento?, esto nos dijo el presidente de Cámara Intergremial del Transporte. “Son ajustes en diferentes ítems, por decir dentro de la fórmula que Ecopetrol tuviera una ganancia del 100% en dólares, sino que la reduzca a pesos y se le van a reducir en un 20 – 30% y ahí estaría la discusión, más otra situación que el ministro tiene que proponer en cuanto a las mezclas poque ya el biodiesel estamos en un 12% y lo autorizado por las casas productoras de motores es 10% y al bajar eso ahí puede haber otra reducción del precio. Son ítems que tenemos que mirar para ver hasta dónde se puede llegar para no subir el precio a $16.000 como él lo había pretendido inicialmente”.

¿Cuándo se hará el incremento?

Alfonso Medrano recordó lo que se ha venido hablando con el Gobierno. “Estuvimos hablando con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y nos dijo que en febrero ya tenía que subir, pero el jueves nos dijo que lo dejáramos congelado porque el prevé que en la reunión del 17 de enero se va a hablar de las mezclas, la calidad y la transición energética y esperar que ellos traten de definir cómo nos van a proponer la fórmula de ellos y ya las otras mesas que vengan sí van a ser más álgidas pues es hablar de precios, rebajas y a ver cómo nos acomodamos y no solo para el sector transporte de carga y pasajeros, eso es orientado a toda la economía del país porque eso no es solamente del sector transporte, que nos queramos beneficiar nosotros y ya le hicimos caer en cuanta al Gobierno y por eso el presidente Petro está determinado a que terminemos eso concertado”.