“Hay que ayudar a alcaldes y gobernadores a que tengan éxito a pesar del Gobierno”: Uribe

Colombia

Tras cumplirse los primeros 11 días de mandato de los nuevos alcaldes y gobernadores, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que de parte del Gobierno Petro está la intención de no apoyar a los mandatarios que sean opositores y no compartan la ideología del presidente, con miras a revitalizar la izquierda para las elecciones presidenciales del 2026.

“El Gobierno segmenta. Yo procuré, en medio de mis errores, que todos los alcaldes y gobernadores de Colombia se sintieran apoyados por nuestro Gobierno, independientemente del origen político de su elección. Ahora segmentan. Entonces a muchos les va a tocar difícil porque no van a encontrar apoyo del Gobierno”, manifestó el expresidente.

Esta conducta, según Uribe, podría responder a que “el Gobierno puede pensar: ‘ah, me ganaron ahora… Les va a ir muy mal porque no los voy a apoyar’. Ustedes saben que el país quedó muy centralizado, es un problema por resolver. Entonces el Gobierno estará jugando a que estos alcaldes y gobernadores que no participan de las tesis del Gobierno en dos años estén desgastados, para que el Gobierno aparezca recuperado para la elección presidencial”.

El exmandatario y líder del Centro Democrático reconoció es la primera vez que habla del tema ‘tan abiertamente’, por lo que enfatizó en que “hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ayudarles a estos alcaldes y gobernadores a que tengan éxito a pesar del Gobierno. Esa es una tarea muy importante que tiene que hacer nuestro partido este año, como la tarea de la oposición a las reformas”.

Uribe empezó a calentar motores para lo que será la campaña presidencial del 2026, donde se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. Aunque consideró que es muy pronto para hablar de nombres, anticipó que están barajando buenos candidatos que, considera, tendrán éxito si conectan con la gente.