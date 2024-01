Directoras de canales de RTVC denuncian a Hollman Morris por presunto acoso laboral

Colombia

La directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, y la del Canal institucional, Lina Moreno, enviaron unas cartas dirigidas a la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, denunciando que Hollman Morris, subgerente en la misma cadena de medios, estaría ejerciendo presuntas presiones y malos tratos.

En una de las cartas que contiene más de 10 páginas, la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, denunció maltratos laborales y quejas por la ‘parrilla’ de programación del canal público, la cual estaría siendo organizada por el mismo Morris. Además, aseguró que se siente “perseguida, insegura, desinformada y vulnerada en su derecho de trabajar dignamente”.

“Desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida, considerando además que los espacios de interacción para articularnos, pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fui interrumpida”, sostuvo Orlandelli.

Adicional, la directora indicó que han sido escasos los canales de comunicación con el subgerente y que han aumentado las faltas de respeto y constantes agresiones hacia los trabajadores del canal.

“El señor Morris nunca nos vio como unos aliados, ni coequiperos, nos estigmatizó y para él siempre fuimos los de “la otra administración”, irrespetó y trasgredió todo el tiempo la moral del grupo, insistía que “el cambio” había llegado, cuando nadie se oponía a ello, porque la intención del equipo era trabajar conjuntamente por garantizar la prestación del servicio público de televisión en las mejores y óptimas condiciones de calidad”, se lee en la carta.

Por su parte, la directora del Canal Institucional, Lina Moreno, manifestó que constantemente se ha sentido “intimidada, cuestionada e insegura” durante el ejercicio de sus funciones.

“Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas, generan desmotivación en el entorno laboral”, sostuvo Lina Marcela Moreno quien es la directora de Canal Institucional.

Las funcionarias aseguraron que las denuncias ya fueron remitidas al Comité de Convivencia Laboral de RTVC, al área de control disciplinario interno y al área de Talento Humano para que tomen las medidas correspondientes. Adicional, fueron radicadas en la Procuraduría por la misma gerente de RTVC, Nórida Rodríguez.