Largas filas y aglomeraciones en la Oficina de Pasaportes

Bucaramanga

Nuevamente y desde horas de la madrugada de este jueves, se registraron largas filas y aglomeraciones en la entrada de la Oficina de Pasaportes.

Varias personas dijeron a Caracol Radio que el motivo esta vez obedece a que no hay personal suficiente para ser atendidos, pues desde las 6:00 a.m. estuvieron haciendo fila, aproximadamente sobre las 8:15 a.m. les entregaron los fichos y siendo las 11:30 a.m. no los habían atendido.

La petición para el actual gobernador de los santandereanos, Juvenal Díaz Mateús, es controlar este lugar, pues la situación, reiteraron varios ciudadanos, no es cuestión de ahora pero debe regularse.