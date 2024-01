Tenga cuidado con las infecciones respiratorias a causa del cambio climático

Tunja

De acuerdo con las estadísticas las infecciones respiratorias en el país se incrementan entre diciembre y enero, esto se debe a la mayor interacción social durante las fiestas, como a los cambios de temperatura que se presentan de manera intempestiva.

En Boyacá son recurrentes estos casos en menores de edad y adultos mayores, quienes son los más afectados con los cambios climáticos que se presentan en las primeras semanas de enero, pero que en lo que va corrido del año 2024 no se han presentado muchos casos de enfermedades respiratorias.

“No estamos teniendo un comportamiento inusual, no estamos teniendo una situación de alerta epidemiológica y no pasamos por una alerta que nos preocupe, estamos dentro de lo esperado tanto para atención respiratoria general como por Covid 19, la situación está dentro de lo esperado y en este momento no hay motivo de preocupación”, aseguró Óscar Jiménez, secretario de Salud de Boyacá.

El funcionario de salud departamental señaló además que si bien es cierto no se han presentado casos graves de infecciones respiratorias en Boyacá, se debe hacer un seguimiento para que no se presenten incidentes de este tipo.

“No se debe bajar la guardia en el sentido de que las medidas que aprendimos con el Covid 19 se deben seguir aplicando para evitar las enfermedades respiratorias agudas, es por esto que se debe usar tapabocas en lo posible en el ámbito laboral o cuando empiece la jornada escolar. De llegarse a tener síntomas es mejor evitar asistir a las actividades laborales o escolares, asistir a los servicios de urgencias cuando haya signos de alarma como dificultad para respirar, o en los niños pequeños en situación de vómito, malestar general, niños que no que no mejoran y en los adultos mayores también y recordar que la vacunación para influenza sigue siendo permanente para niños, mujeres en embarazo, adultos mayores y personal de los servicios de salud. También es importante que se inmunicen contra este virus”, añadió Jiménez Espinosa.

Por último, el secretario de Salud de Boyacá dio algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta si se presentan síntomas de posibles infecciones respiratorios en menores de edad y adultos mayores.

“Ante síntomas leves se pide no acudir inmediatamente al servicio de urgencias porque eso genera congestión en nuestros hospitales, quienes tienen a estar muy ocupados y las medidas iniciales deben ser en casa con una buena hidratación, controlar la fiebre si se presenta, aislamiento del paciente y solo si después de dos o tres días vemos que la fiebre no mejora, que hay dificultad respiratoria progresiva, que hay disminución en la saturación de oxígeno, que los adultos mayores empiecen a generar un deterioro en su estado general, ahí es importante buscar una consulta prioritaria o una consulta de urgencias, pero siempre tratar de ingresar por el primer nivel de atención, consulta externa, consulta prioritaria y no utilizar los servicios de urgencia ya que se deben preservar para otro tipo de paciente”, sostuvo.