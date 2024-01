Ezequiel Mastrolía, nuevo arquero de Once Caldas / Once Caldas

Ezequiel Mastrolía y su anécdota con la Libertadores de Once Caldas en 2004

Ezequiel Mastrolía se convirtió en nuevo arquero de Once Caldas luego de dos años defendiendo los colores del Cúcuta Deportivo. El portero argentino dialogó con El Alargue de Caracol Radio y habló de cómo está llevando su adaptación a la ciudad y a la institución, además de sentirse orgulloso por haber llegado a un equipo campeón de Copa Libertadores.

El portero de 32 años es consciente de la necesidad que tiene el equipo de volver a clasificar a cuadrangulares, tras ocho semestres sin conseguirlo. “Lo importante es enfocar el objetivo y trabajar día a día para eso, es la única manera. El objetivo está claro y se trabajará todos los días y se irá en busca de ese primer objetivo que es entrar a los ocho clasificados”.

Sobre la Libertadores del 2004 ganada por el cuadro de Manizales, recordó cómo la vivió: “Me acuerdo porque era contra Boca y siempre que hay Copa Libertadores y más una final, se paraliza todo, y justo era Boca que era uno de los más grandes de Argentina. Me acuerdo de haberla visto y de haber festejado que había ganado Once Caldas porque mi familia es de River y todos querían que no hubiese ganado Boca”.

Por su parte, se refirió al objetivo fallido con el Cúcuta de ascender a la primera división. “Duele. Siempre uno se propone un objetivo y va y lo busca con tanta gana y después el objetivo no se llega a dar, duele mucho y esa es la realidad. Tanto conmigo como con mis compañeros, queda la tranquilidad de haberlo intentado con ambición y mucho trabajo y después esto es fútbol, siempre gana uno solo y todo lo demás es volver a intentarlo otra vez. Me tocó haber salido del club, pero mis excompañeros y la gente que llegue al club lo van a volver a intentar para regresar el club a primera”, comentó.

Finalmente, reveló que sí tenía otra posibilidad, pero lo convenció la propuesta de Once Caldas. “Había alguna otra oportunidad, esas cosas que no las manejo yo, está mi agente en medio de todo eso y cuando se dio que había salido el nombre y la posibilidad de llegar acá, no fue mucho el tiempo que pasó para tomar la decisión. La decisión fue rápida, con ganas, llegamos a un acuerdo rápido para que yo pudiera llegar acá”, concluyó.