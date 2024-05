Cuenta “ZurdosDeCorazón” genera rencillas entre exintegrantes del partido de D. Quintero

Medellín, Antioquia

La autoría de la polémica cuenta Zurdos de Corazón, en Twitter, tiene a exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero Calle en medio de señalamientos. Esta cuenta, creada en el año 2022 en medio de las elecciones presidenciales, en apoyo a Gustavo Petro Urrego, ha sido utilizada para publicar información sobre diferentes actores de la política paisa.

Varias de las personas que han sido mencionadas en las publicaciones de la cuenta han señalado que han sido injuriadas o calumniadas y que, por esta razón, preparan acciones legales en contra de los administradores; quienes se han mantenido en el anonimato. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el nombre de Juliana Hernández Restrepo, asesora de la alcaldía de Daniel Quintero, como administradora de esta cuenta; algo que fue negado por la joven.

“No administro, no creé y no he tenido ninguna relación con la cuenta Zurdos de Corazón. Yo hice parte del Movimiento Independientes hasta el 2022, cuando me aparté por consideraciones y razones ideológicas sobre cómo se manejaba la administración. Pero fue en el 2022 en el que nos dimos cuenta que la cuenta fue creada por Andrea Vahos y no sé si la coadministra con David Vahos”, le relató a Caracol Radio.

Detalló que los rumores de que ella es la autora de las publicaciones de la cuenta Zurdos de Corazón salieron de los mismos que serían administradores de la cuenta, al insistir que es manejada por la pareja sentimental del concejal Juan Carlos Upegui.

“Solté todos los lazos que tenía con Independientes y les generó molestia, de que quizás yo vaya a contar cosas que ellos creerán que yo voy a contar o a tacarlos en redes sociales o manifestar de alguna manera mi molestia”, señaló en la entrevista con este medio radial.

Creación de la corporación Independientesco

En la misma entrevista, Juliana Hernández aseguró que por orden de Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo, exsecretarios de Daniel Quintero Calle, ella y dos amigos (José Manuel Castro y Salomé Restrepo) se creó la corporación Independientesco, con el objetivo de recolectar los dineros que cada candidato del Concejo de Medellín debía entregar como parte de la reposición de votos.

“Fue una orden de Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo y nos dijeron: creen la corporación. Y la justificación era crear una escuela política, llevar esto a otro nivel... Una vez creada la corporación nos dijeron: creen una cuenta y van a recibir el dinero en esta cuenta de la reposición de votos que les vamos a pedir a los candidatos al concejo”, agregó Juliana.

Detalló que ella ya NO es la representante legal de la corporación Independientesco y que la misma fue trasladada a otras personas, que fueron indicadas desde el movimiento del exalcalde Daniel Quintero Calle.