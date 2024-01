“Es una provocación, un descaro absoluto”: alcalde Gutiérrez sobre María Camila Villamizar

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como un descaro que la exsecretaría y mano de derecha de Daniel Quintero, María Camila Villamizar, no renuncie al cargo que crearon en EPM y en el que se quedó con un salario cercano a los 35 millones de pesos, a pesar de que ya llegó una nueva administración a la ciudad.

“Háganme el favor, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opina la ciudadanía de eso? Es una provocación, es un descaro absoluto lo que hicieron con la ciudad. Y ahora se quieren quedar atornillados a cargos que les regalaron, donde ni siquiera sabemos qué trabajo realizaban, donde nunca estaban ni siquiera en la ciudad, donde no iban a las oficinas. Y aquí entonces ahora se creen dueños de la ciudad, no, no (...).

Nosotros llegamos para recuperar la ciudad, la gente votó por nosotros, fue hacer todo lo contrario. El gerente de EPM tendrá que tomar todas las decisiones que él considere, pero a mí la verdad le digo, esto es un descaro y creo que es una ofensa”, puntualizó Gutiérrez Zuluaga.

Esta semana la funcionaria vuelve al cargo luego de disfrutar de su periodo de vacaciones, y la gerencia evaluará sus informes de gestión para definir su futuro en la compañía.