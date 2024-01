Arsenal vs. Liverpool, partidazo por la FA Cup: fecha, hora y cómo ver a Luis Díaz

El Liverpool enfrentará su segundo partido del año este fin de semana. En el encuentro válido por la tercera ronda de la FA Cup, se medirá ante al Arsenal en el Emirates Stadium. Empezaron el 2024 con pie derecho tras imponerse 4-2 ante el Newcastle en la Premier League y ahora, irán por el triunfo en uno de los partidazos de la jornada dominical.

El equipo de Luis Díaz, es líder de la liga inglesa con 45 puntos. Con una sola derrota en los 20 duelos que han disputado, está pasando por uno de sus mejores momentos. A falta de 18 jornadas, queda un largo camino y tendrán que alejarse de sus rivales para asegurar la punta. Es acechado por el Aston Villa que se ubica segundo a tres puntos de los Reds.

Los dirigidos por Mikel Arteta, acumulan una victoria ante sus rivales en los últimos cinco duelos, por lo que las estadísticas están a favor del Liverpool al sumar dos victorias. Los dos más recientes partidos concluyeron en empate, 2-2 el pasado 9 de abril de 2023 y 1-1 el 23 de diciembre.

El Arsenal, que viene de ser sometido a dos derrotas consecutivas, recibirá a un equipo que jugará sin Mohamed Salah ni Wataru Endo, quienes ya viajaron para unirse a sus Selecciones para participar de la Copa de África y de Asia.

Los visitantes buscarán ampliar su racha invicta de cinco encuentros. Bajo la dirección de Jürgen Klopp, tendrán que demostrar a sus detractores que tienen lo necesario para seguir dominando. Luego de que la leyenda del Manchester United, Gary Neville juzgara a tres figuras del Liverpool, incluyendo al colombiano, el equipo tendrá la oportunidad silenciar las críticas.

Como parte de sus opiniones, afirmó que no cree que el equipo logre seguir en la carrera por el título. “Muchos de esos jugadores se han ido y han vuelto a un periodo de transición, como Cody Gakpo, Darwin Núñez y Luis Díaz. Ellos aún no están pulidos, no están listos. No están en la cima de sus carreras como cuando tú empiezas a tomar decisiones precisas”, añadió a pesar de destacar el trabajo que ha mostrado el alemán en la dirección.

Arsenal vs. Liverpool

Fecha: Domingo 7 de enero de 2024

Hora: 11:30 (hora colombiana)

Lugar: Londres, Reino Unido

Estadio: Emirates Stadium

¿Cómo seguir? El partido será transmitido por ESPN y Star+