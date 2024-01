En veremos nombramiento de la Gerencia de Corregimientos

Medellín

A pesar de que el exconcejal Conservador, Carlos Alberto Zuluaga publicara a través de su cuenta en “X” que había sido nombrado como Gerente de Corregimientos y que a su vez su fotografía apareciese en la página de la Alcaldía de Medellín, ostentando dicho cargo, la misma fue borrada horas después.

Desde la Alcaldía de Medellín explicaron que Zuluaga no ha sido nombrado sino que su perfil “hace parte de las hojas de vida que se están evaluando, pero aún no se ha definido quién será el Gerente de Corregimientos”, señaló el distrito de manera oficial.

Al cuestionar, porqué si no era oficial, su fotografía se publicó en la página de la Alcaldía, se explicó que “al parecer fue porque se estaba analizando su hoja de vida, pero como no es un hecho y no está el decreto y mucho menos su posesión, por eso se desmontó la foto”.

No hay claridad si la decisión obedecería a las críticas y cuestionamientos en redes sociales por cuenta de que durante la corta instancia de Zuluaga en el Concejo durante el periodo anterior hizo parte de la coalición de gobierno que le permitió a Daniel Quintero movilizar millonarios recursos en el último cuatrenio.