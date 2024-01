Reloj biológico: ¿qué tan útiles son las pruebas para conocer su ‘juventud’?

Una nueva tendencia a nivel mundial tiene que ver con la apariencia física y la salud. Las personas cada vez están más preocupadas por la edad que aparentan físicamente. De hecho, la cultura que promueve buenos hábitos y una vida saludable ha sido con el paso de los años más tenida en cuenta por los ciudadanos. Es por esto que la ciudadanía ha comenzado a desarrollar los test sobre juventud, los cuales han sido empleados en investigaciones.

Estos test pueden llegar a tener un costo de 300 dólares y están siendo realizados a la ciudadanía en general por distintas empresas. Los test de salud que prometen los resultados sobre la edad celular se desarrollan por medio del análisis de sangre o de saliva. En ellos se comparan los promedios poblacionales de la epigenoma con los del paciente que se hace la prueba.

Los test de juventud se han convertido en toda una tendencia, pues en medio de la preocupación por la apariencia física, las personas consideran importante entender e identificar en qué estado se encuentran. Esto para luego poder tomar medidas frente a su salud y cuidarse más. De hecho, se ha llegado a mencionar que estas pruebas pueden llegar a dar datos sobre el reloj biológico, es decir, el estado del cuerpo en términos funcionales y de salud.

Además, quienes desarrollan estas prueban indican que con los resultados se puede conocer el estado de las células. Incluso, afirman que los resultados son tan precisos que se puede identificar la edad de las células. Esto significa que aunque una persona tenga 30 años, sus células por sus hábitos y estilo de vida pueden tener una vida no muy saludable y llegar a tener una mayor edad de la que deberían. Así lo advierte The New York Times al describir las promesas de estos test.

Por otra parte, para nadie es un secreto que el estilo de vida afecta de manera directa la apariencia de una persona. Es normal que personas que tengan la misma edad puedan verse en comparación de mayor o menor edad.

Y pese a que en el mundo está de moda hacerse los test de juventud, se ha llegado a cuestionar su efectividad. Lo anterior, se debe a que hay quienes se han realizado el examen en más de una ocasión y los resultados varían.

¿Qué tan útiles son las pruebas para conocer su ‘juventud’?

Al respecto, el director del Instituto para la Investigación del Envejecimiento de la Escuela de Medicina Albert Einstein, Nir Barzilai, explicó al The New York Times que el tema del envejecimiento se está estudiando y que un asunto importante es la comparación entre las personas, es decir, por qué algunos lucen más jóvenes que otros, pese a tener la misma edad.

Por el momento, aún no se ha llegado a concluir el tema de la edad biológica. Esto significa que no hay un número establecido o una fórmula exacta para descifrar la edad celular en términos de salud.

Ahora bien, como lo han mencionado los expertos, estos test por ahora son solo para estudios y, por tanto, no se ha llegado a concluir que son efectivos. Los científicos han recalcado que por ahora es necesario seguir investigando los métodos en donde se busca descifrar la edad celular.

Finalmente, investigadores han indicado que las pruebas de relojes epigenéticos buscan es comparar poblaciones, por lo que no deben ser usadas para una persona en particular. Con esto no serían exámenes confiables.