HGM busca acuerdo con especialistas para garantizar prestación del servicio

Medellín

El subgerente de Servicios Asistenciales del Hospital General de Medellín, Antonio Cruz, informó que establecieron acuerdos con los especialistas para que le dieran continuidad a la prestación de servicios en la entidad durante estos primeros días del año.

El Hospital General informa que la situación presentada con algunos especialistas de no continuidad en la prestación de servicios por la no cancelación de sus honorarios fue subsanada finalmente mediante un acuerdo que se hizo con ellos y en donde surgieron algunos compromisos de pago. Por lo tanto, ellos aceptaron firmar los contratos a partir del 1 de enero y en la actualidad no hay ninguna situación anormal en la prestación de los servicios”, detalló el señor Cruz.

El funcionario agregó que, con los especialistas en Urología, todavía no hay acuerdo pero que sostendrán reuniones con ellos para subsanar las dificultades que esto genera para la atención de los pacientes.