Djokovic sufre su primera derrota del año y preocupa su presencia en el Australian Open

Novak Djokovic en el United Cup | Foto: EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT / RICHARD WAINWRIGHT ( EFE )

Novak Djokovic vivió este miércoles su primera derrota de la temporada. Mientras representaba a Serbia en la United Cup, el número uno del mundo cayó ante Álex De Miñaur 6-4, 6-4 en la fase de grupos de la competencia que se disputa en Perth, Australia.

Aunque sorprende el resultado, las alarmas se encienden ante las razones que lo llevaron a ser superado por el ídolo local. Pues son los problemas físicos los que preocupan ante la cercanía del Abierto de Australia que dará inicio el 14 de enero.

El vigente campeón del primer abierto del año ya se había visto en la necesidad de solicitar asistencia médica durante el duelo ante el checo Jirí Lehecka. Aunque se impuso en tres sets, 6-1, 6-7 (3-7) y 6-1, tras perder el segundo set en el ‘tie-break’, la molestia no dio tregua y requirió de la intervención del fisioterapeuta.

“No es la primera ni la última vez… A comienzos de temporada, son cosas que pueden pasar. Afortunadamente, he sabido gestionarlo y he encontrado soluciones con la volea para acabar ganando el partido”, mencionó posterior al triunfo.

A pesar de las molestias, se mantenía positivo en la antesala de la que se convertiría en su primera derrota del 2024. “Obviamente, la muñeca es un poco preocupante, pero me hace ilusión contribuir a que mi país siga adelante. Enfrentarnos al anfitrión, asegurará un gran ambiente en la cancha y lucharemos hasta el final”, afirmó.

Sin embargo, la lesión en su mano lo puso entre la espada y la pared, impidiéndole demostrar el nivel de juego al que tiene acostumbrado a sus seguidores. Así, el número 12 del ranking de la ATP, aprovechó la vulnerabilidad del campeón para darle el triunfo a los locales.

Se convirtió en el tercer tenista australiano capaz de superar a Nole. Nick Kyrgios y Lleyton Hewitt eran los únicos en lograrlo hasta ahora. Con este resultado, puso punto final a su racha de 43 victorias consecutiva en Australia. No perdía en este territorio desde 2018, cuando el surcoreano Hyeon Chung lo superó en el torneo del que ha salido campeón en 10 ocasiones.

“Cuanto más juego más me duele”, comentaba al especialista que lo asistió durante su último encuentro y, de cara al Abierto, afirmó estar en proceso de recuperación. “He estado en este tipo de situación muchas veces y sé lo que tengo que hacer junto con mi equipo para prepararme. Por supuesto, nunca se sabe lo que puede pasar”, compartió en rueda de prensa.

Aunque el pronóstico no pinta bien, el serbio se mantiene positivo. “Los últimos dos de tres años me lesioné justo antes del Abierto de Australia y logré ganar dos, así que espero no resultar herido esta vez. En eso es en lo que vamos a trabajar, para conseguir que mi cuerpo esté en un estado óptimo para que pueda rendir al alto nivel durante todo el Abierto de Australia”, concluyó.