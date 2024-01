ANLA archiva licencia ambiental de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

El proceso de licenciamiento ambiental que inició la concesionaria ‘Bogotá Ruta Norte’ el pasado 14 de julio de 2024 para ampliar la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, fue archivado el martes 2 de enero por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

La autoridad revisó el estudio de impacto ambiental y envió como respuesta 39 requerimientos a la concesionaria entre el 26 y 28 de julio del año pasado. Dos meses más tarde se radicó la respuesta por parte de la organización solicitante de la licencia. Sin embargo, no cumplió con los requerimientos de la autoridad ambiental.

Las insuficiencias de información para aprobar la licencia se resumen en cuatro puntos:

Algunas obras hidráulicas no se encuentran armonizadas con los instrumentos del Ordenamiento Territorial de Bogotá, tal es el caso de las obras de cruce en las quebradas Las Pilas, La Floresta y Novita, ya que sus dimensiones son más pequeñas de lo proyectado en el Plan Zonal del Norte (POZ); además, la quebrada denominada Cañiza, cuya proyección en el Plan Zonal es la reconformación y rehabilitación de dicho cauce, fue completamente desconocida en el EIA presentado por la concesionaria. Las obras presentadas por la concesionaria deben garantizar no solo la conectividad hidráulica entre ambos humedales, sino que se favorezca la conservación de los hábitats y los procesos ecológicos allí presentes. Sin embargo, la concesionaria no desarrolló los estudios hidráulicos requeridos y, por tanto, no se cuenta con la información que permita verificar que las obras propuestas garanticen el restablecimiento de la conectividad de los humedales. La ANLA en su deber procedimental, solicitó concepto técnico a otras entidades sobre el proyecto; entre ellas, la Secretaría Distrital de Planeación, que conceptuó: “los perfiles viales presentados no cumplen con las tipologías urbanísticas establecidas en el actual y anterior Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en lo concerniente a franjas funcionales”. Por su parte, el IDU y el Fideicomiso Lagos de Torca incluyeron observaciones y sugerencias frente al manejo del espacio público, la infraestructura vial requerida en términos de movilidad incluida en el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte para el sector de la Autopista, los posibles problemas de inundación y las condiciones de diseño de las obras para los cruces de cuerpos de agua.

Finalmente, la autoridad nacional ha dicho que esta decisión no implica la inviabilidad ambiental del proyecto y que la concesionaria solicitante puede radicar una nueva solicitud cuando se complementen los estudios requeridos. Este proceso, podría tomar un año más y el proyecto no se reactivará hasta no tener al día esta licencia.