Eber Moreno, nuevo jugador del Deportivo Pereira: “Hay que apuntarle a ser campeones”

Eber Moreno, exjugador de América de Cali y nuevo refuerzo del Deportivo Pereira, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol hablando sobre su llegada al equipo dirigido por Leonel Álvarez, cuáles son las expectativas y cómo se dio la salida del conjunto caleño.

Sobre las expectativas, el jugador 21 años fue concreto y afirmó que tienen que apuntarle a ser campeones: “Muy contento de que creyeron en mí, vieron que hice las cosas bien en el anterior año y tenemos que apuntarle a ser campeón”.

Acerca de la salida de América, Eber Moreno aseguró que le sorprendió, sin embargo, siempre estuvo abierto a volver al Pereira: “Me sorprendió. Me habían dicho algo cuándo nos enfrentamos en Pereira de que volvía y eso. Siempre estuve abierto en Pereira de volver porque me sentí bien y creo que me fue excelente”.

El grupo del Pereira: “A mí casi no me gusta comparar, pero veo que han llegado excelentes jugadores y excelentes personas. Esperar a entrenar, ponernos a punto, comenzar a jugar y conformar un excelente grupo”.

América: “Nunca hablé con nadie, nunca me dijeron nada. Solo hablé con la gente del Pereira y siempre me dijeron que querían contar conmigo. Nunca hablé con nadie del América y preferí hablar con la gente del América y quedarme con ellos”.

¿Qué porcentaje compró el Pereira?: “El 60 %, el otro 40% es del América”.

¿Ha hablado con Leonel Álvarez?: “No he podido hablar con él, pero sí con los asistentes y demás profes. Todo bien, gracias a dios. El día de mañana comenzamos a entrenar”.

Escuche la entrevista completa