Bolillo Gómez sorprende dirigiendo la primera práctica de Águilas Doradas en el año

Hernán Darío Bolillo Gómez. (Photo credit should read RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images) / RODRIGO ARANGUA

El fútbol colombiano sigue en su etapa de fichajes y movimientos. Todos los equipos buscan reforzase para lo que será un 2024 con competencias internacionales. Águilas Doradas ha sido un equipo que ha tenido bastante protagonismo en las últimas semanas gracias a que no ha traído refuerzos, su goleador Marco Pérez se marchó rumbo al Junior de Barranquilla y aún no tienen una sede definida.

Jose David Duque, corresponsal de Caracol Radio, informó que, a pesar de que no está oficializado, Hernán Darío Gómez dirigió el primer entrenamiento de Águilas en 2024. El ex entrenador del Junior de Barranquilla, estuvo al mando y dirigirá al conjunto dorado en el siguiente semestre.

Águilas Doradas tendrá disputará por primera vez en su historia la Copa Libertadores, en donde enfrentarán a Bragantino en segunda fase. El partido de ida se jugará el martes 20 de febrero en Colombia, mientras que la vuelta será el martes 27 de febrero en Brasil. Aún no hay sede definida para el partido de ida.

Con la salida de Marco Pérez, Danovis Banguero, José Contreras y Óscar Hernández, el equipo de Rionegro necesita reforzarse para competir al más alto nivel tanto en Liga, como en la Copa Libertadores. El entrenador paisa podría reemplazar a Cesar Farias, quien renunció a su cargo tras seis meses, para irse rumbo a Universitario de Perú.

Sin embargo, la situación no es clara con el entrenador venezolano. El club no ha hecho nada oficial, aunque parece que será cuestión de días para que lo anuncien en sus redes sociales. Cesar Farías iba a ir rumbo a Universitario, no obstante, el equipo peruano oficializó a Fabian Bustos como su entrenador, por lo que el venezolano se quedaría sin equipo para 2024.