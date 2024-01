Denuncian que personal de planta del HGM no recibió su salario en fin de año

Medellín

Sigue la crisis en el Hospital General de Medellín, en donde el sindicato de trabajadores alerta que este fin de semana, al personal vinculado, no se le consignó lo que corresponde a la última quincena del 2023.

“En lo que respecta al personal de planta hay compañeros que se fueron a vacaciones sin un solo centavo y eso no lo podemos permitir. Por necesidad del servicio se han cancelado vacaciones, pero al personal se le paga, y queda pendiente disfrutar el tiempo, pero no al contrario. Eso jamás en la historia de Medellín, de nuestro hospital, había pasado. Hay compañeros a quienes no le pagaron, pasaron su fin de año vinculados, que no les generaron el pago de su quincena el 31″, denunció Camilo Toro, presidente de Asohgm.

A esto le suman las dificultades con los especialistas que tomaron la decisión de disminuir sus horas de trabajo en el hospital por cuenta de lo que consideran incumplimiento a los acuerdos que habían establecido con la gerencia.

“El fin de año operamos como un hospital de segundo nivel, porque no hubo especialidades como urología, cirugía general, tampoco urgentólogos. Tuvimos que operar con nuestros médicos generales de planta, quienes tuvieron que ponerse la 10 y atender a los pacientes”, alertó el líder sindical.

Les preocupa el deterioro de la atención que le están brindando a los pacientes.

“Es muy crítico que hoy neurocirugía, cirugía cardiovascular solamente vayan a atender lo emergente, lo que se requiere atención inmediata, pero hay una cantidad de procedimientos que estaban agendados, pacientes que requieren atención prioritaria, cirugía prioritaria, no las podemos hacer. Ya no es solamente por la falta de insumos, sino porque como a los especialistas no les pagan, entonces nos toca operar a media maquina”, finalizó el señor Toro.

Desde el Hospital reconocen la deuda con los empleados de planta y explicaron que se debió a que algunos de los pagos rebotaron, pero se comprometieron con que este martes 2 de enero debe verse reflejado en las cuentas de los trabajadores.

Agregaron que ya hay acuerdos con los especialistas para afectar lo menos posible, la prestación del servicio del hospital público más importante de Medellín.