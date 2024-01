¿Qué dicen desde el Congreso tras aumento de funcionarios en oficina del Alto Comisionado?

Colombia

Sectores del Congreso se pronunciaron frente al decreto que firmó el pasado 29 de noviembre de 2023 el presidente, Gustavo Petro, con el cual se incrementa el número de funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pasando de 13 a 149.

El senador del Partido Alianza, Ariel Ávila, explicó que la cantidad de miembros que tenga la Oficina del Alto Comisionado depende del papel que esta cumpla en la sociedad.

“Por ejemplo, en la administración Santos esa oficina tenía alrededor de 200 personas trabajando porque se estaba en medio del proceso de paz con las FARC, la entonces guerrilla. Durante la administración Duque pues era mucho menos porque no tenían ninguna política de paz. Por tanto es absolutamente normal el crecimiento de la oficina del Alto Comisionado, en la medida en que el Gobierno está empeñado, más allá bien o mal, en varios procesos de paz y seguramente procesos de sometimiento”.

Aún así, el representante de Cambio Radical Julio Cesar Triana, cuestionó que hasta ahora, siguen sin verse los resultados de la política de paz total. Por lo que también indicó que previo a hacer estos cambios, el gobierno debería presentar un balance de los logros obtenidos en las negociaciones que se adelantan.

“Lo que sí nos parece desde el Congreso muy curioso, es que los resultados de la Paz Total y de los diálogos que se adelantan tanto con el ELN como con las disidencias de las FARC, no han arrojado ningún resultado en concreto, el cese al fuego que anunciaron estos grupos y que anunció el Gobierno, no ha sido respetado y por el contrario es evidente que se han incrementado en Colombia las masacres, la extorsión, los secuestros”.

Además, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, Aseguró que el Gobierno no ha entendido que hacer las cosas no es nombrar más burocracia y este incremento, no necesariamente trae mejoras. Y recordó que la administración actual ya ha creado burocracia de manera sustantiva con 6000 cargos adicionales a la DIAN, y la designación de presupuesto al Ministerio de Igualdad.

“Las cosas se hacen cuando hay decisión, cuando las personas que se eligen son competentes para hacerlas. Pasar la oficina del Alto Comisionado para la Paz de 13 a casi 150 funcionarios evidentemente no mejora nada, hoy no se necesita tanta gente pero sí le va a costar al erario de los colombianos”.

Los nuevos nombramientos con los que contará la oficina del Alto Comisionado para la Paz tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.