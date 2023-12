5 rituales de limpieza en el hogar para empezar el año que le traerán armonía

Los rituales se realizan por diferentes razones, algunos coach, espiritistas y clarividentes afirman que los que se hacen para atraer la armonía en el hogar se basan en la creencia de que el hogar es un reflejo del estado interior.

Son muchos los que creen que cuando el hogar está en armonía, también lo están quienes viven allí. Desde un punto de vista espiritual, los rituales se utilizan para limpiar las energías negativas, que pueden generar discusiones, enfermedades, y atraer las positivas.

Algunos de los rituales más comunes para atraer la armonía en el hogar incluyen la limpieza y orden, uso de aromas, decoración y la meditación u oración.

5 rituales de limpieza en el hogar para atraer la armonía

Antes de iniciar estos rituales, debe realizarlos en un momento en el que esté relajado y tranquilo, elija un lugar que sea especial y concéntrese en las intenciones.

Ayda Valencia recomienda los siguientes rituales para prepararse y limpiar el año nuevo, pero que también puede hacerlos trimestralmente.

Necesitará lo siguiente:

Sal marina: es un ionizador, saca radicales libres, armoniza los espacios libros porque los seres humanos son energía y campos electromagnéticos, “lo que hace que nos carguemos y nos pongamos tensos”.

es un ionizador, saca radicales libres, armoniza los espacios libros porque los seres humanos son energía y campos electromagnéticos, “lo que hace que nos carguemos y nos pongamos tensos”. Limones: son cítricos que ayudan a recoger energía negativa de la gente como las envidias, funcionan cuando hacen brujería porque recoge.

son cítricos que ayudan a recoger energía negativa de la gente como las envidias, funcionan cuando hacen brujería porque recoge. Vinagre blanco: sirve para eliminar todas las vibras negativas, gracias a su poder ácido que quitan los malos deseos hacia un hogar.

sirve para eliminar todas las vibras negativas, gracias a su poder ácido que quitan los malos deseos hacia un hogar. Canela: esta tiene una gran historia y es considerado como el árbol de la paz. Es una raíz sagrada.

Rituales

1. Ritual de los limones

Se debe poner el limón en sentido contrario a los puntos extremos, se corta en cruz y se deja sobre un plato desechable. Alrededor se pone sal marina, formando el circulo y se parte la canela para ponerla en el medio del limón. Se ponen en diferentes habitaciones, puede ser debajo de las camas y debe revisarlo cada ocho días.

2. Sal y vinagre

Un vaso de cristal con sal marina y vinagre, cuando la sal se sienta se deja este vaso debajo de las camas como protección y llamar la buena energía.

3. Veladora con bendición

El coach de espiritualidad y mindfulness Fer Broca, recomendó este encender una veladora de color rosa o blanca e invocar a la luz del amor para que esté presente en los deseos que se anhelan para el otro año para la armonía en el hogar.

Debe hacer un dialogo de gratitud a su casa o negocio por todo lo bueno, los aprendizajes y por ser el lugar seguro. Luego, tome la vela en sus manos, con esta encendida, debe expresarle todo lo que quiere que llegue para el espacio en el año nuevo. Ejemplo: “casa, este año remodelaremos este espacio para estar más cómodos, va ser una casa de paz, de protección y siempre va estar bendecida”.

Por último, deberá preguntar qué quiere su hogar y aprovechar el silencio y lo que venga en su cabeza, lo que atraiga la energía.

4. Limpieza general

Uno de los rituales más simples y comunes tradicionalmente es hacer un limpieza general y energética en el espacio. El Feng Ghui, señala que el primer paso para empezar el año en armonía es limpiarlo a fondo. Esto significa barrer, trapear, limpiar los muebles, las ventanas, los espejos, etc., y deshacerse de todo lo que no uses o necesites.

Con una actitud positiva y con la intención de dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo, también es importante realizar una limpieza energética del hogar al sahumar con hierbas que tengan propiedades purificadoras, se pueden encender o colocarlas en un recipiente con agua.

5. Colocar objetos con significado

En muchas culturas, se cree que ciertos objetos atraen las buenas energías. Por eso, puede colocarlos en su hogar para empezar el año con buen pie. Algunos son los ramos de flores amarillas que simbolizan la vida y la alegría; figuras de animales que se asocian con cualidades positivas, como la fuerza, la sabiduría o la prosperidad.

Estos son solo algunos ejemplos de rituales de limpieza en el hogar que puedes realizar para empezar el año en armonía. Elige los que más te gusten y que se adapten a tus creencias y preferencias.