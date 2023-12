Saldo trágico por almacenamiento de pólvora en Cundinamarca: líneas para denunciar

En Colombia el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento y comercialización de la pólvora está regulada por la Ley 2224 de 2022, que fue sancionada por el Congreso de la República en junio 2022, y el Gobierno Nacional expidió el decreto que la reglamenta el pasado 14 de diciembre, situación que ha sido criticada por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda.

Esta ley busca garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes del país, en especial los niños, niñas y adolescentes. Esta es una de las leyes que busca regular el uso de pólvora en el país, algo que podría cambiar, pues Andrea Padilla, senadora del partido alianza Verde, radicó ante el congreso el proyecto de ley ‘Cielos en Calma’, para reducir los impactos negativos de pirotecnia en la salud de los animales.

A pesar de esto, cada año, en el mes de diciembre, el país reporta día a día el número de víctimas por el uso de la pólvora. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, con corte al miércoles 27 de diciembre, a las 6:00 p.m., el país registraba un total 670 lesionados por pólvora, 216 de ellos menores de edad.

En cuanto a la situación por departamentos, Antioquia ocupa el primer lugar con 90 personas lesionadas, seguido de Bogotá con 81 casos y en el tercer puesto se encuentra el departamento de Cundinamarca con 41 reportes, contados a partir del 1 de diciembre.

Situación en Cundinamarca

Sobre este tema, el gobernado de Cundinamarca, Nicolás García, en diálogo con Caracol Radio, afirmó que en el departamento se han presentado dos muertes ocasionadas por la explosión de la pólvora que se encontraba almacenada en una casa en Facatativá, generando una variación de 200% con respecto a la misma temporada del 2023.

Si bien García asegura que: “es una facultad normativa de cada municipio, de cada alcalde el no permitir la pólvora, nosotros invitamos a la no comercialización, a la no utilización de la pólvora y sobre todo a que los padres de familia, los adultos no permitan que los niños estén cerca de la pólvora”.

Para evitar los casos de quemados con pólvora, la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de la Secretaría de Gobierno del Departamento y con apoyo de la Policía de Cundinamarca, lanzaron la campaña ‘Vivamos unas fiestas seguras’ con el fin de reducir el número de víctimas afectadas por la pólvora.

Líneas para denunciar

Si quiere denunciar almacenamiento ilegal en alguno de los 116 municipios que componen el departamento de Cundinamarca, podrá hacerlo utilizando las siguientes líneas:

En todo el territorio nacional podrá hacerlo a través de la línea 123, donde profesionales en diferentes áreas recibirán denuncias sobre algún lugar que vende pólvora de manera ilegal, además del reporte de personas lesionadas.

A través de los canales de redes sociales no solo del departamento de Cundinamarca, sino también de cada uno de los municipios del departamento.

En redes sociales, las cuentas de la Gobernación de Cundinamarca son las siguientes: