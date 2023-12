Joaquín Varela le envió un mensaje a hinchas del DIM en caso de llegar a Atlético Nacional

Joaquín Varela fue uno de los jugadores clave de Independiente Medellín en el buen semestre que terminó con el subcampeonato ante Junior de Barranquilla. El defensor uruguayo llegó al cuadro antioqueño en condición de préstamo desde Instituto de Córdoba por seis meses, pero DIM no ejecutó la opción de compra y el jugador regresó al cuadro argentino, que está abierto a escuchar ofertas.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el futbolista de 25 años habló de su situación actual, se refirió al interés que hubo por parte de Atlético Nacional y le envió un mensaje a los hinchas del Medellín, en caso de que al final se produzca su vinculación al cuadro Verdolaga.

“De momento estoy esperando ofertas, yo estuve en el DIM seis meses, no hicieron uso de la opción de compra y tengo contrato en Instituto, que están dispuestos a escuchar ofertas y con la ilusión de que llegue una oferta tentadora”, dijo el jugador que tiene vínculo vigente con el club argentino hasta diciembre de 2024.

Sobre si sentía algún tipo de resentimiento por el hecho de que Medellín no hubiera ejecutado la opción de compra, dijo: “entiendo que así es el futbol. Los resultados marcan un poco cómo avanza todo. La final perdida significó pérdida en lo económico y lo entiendo por ese lado, están con otros gastos y estoy tranquilo porque hice las cosas bien y algo llegará seguro”.

Por su parte, respecto a los rumores de Atlético Nacional, contó que sí ha habido un interés, pero no hay nada avanzado. En caso de llegar al rival de patio del último club por el que pasó, manifestó: “Siempre con respeto, creo que la gente, por lo que le hacen llegar a uno en redes, entienden que no fue una decisión mía dejar el DIM, sino de las directivas del club. Me brindé al máximo y no se nos dio el objetivo, creo que eso deja una buena relación con el club”.

Entretanto, comentó que volver a jugar en Colombia es una de las principales opciones, pero también analizará ofertas desde clubes de otros países. “Sería una opción linda, nos sentimos muy bien en Colombia y uno si se siente a gusto le dan ganas de volver. Es un fútbol competitivo, hay muchos equipos que hacen las cosas bien, hacen jugar partido y eso agrada. Todos los países tienen su diferencia, pero el colombiano, los jugadores son tremendos y los hacen de buena forma”.

“La intención no es volver a Instituto, estoy abierto a ofertas, sé que hubo interés de Paraguay y de Brasil. Estamos a la espera y sea donde sea, bienvenido sea”, concluyó.