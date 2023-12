Diego Valoyes y un dardo a Talleres de Córdoba: “No me dejaron ir a Boca Juniors”

Diego Valoyes estuvo muy cerca de protagonizar uno de los fichajes más importantes del fútbol argentino a mediados del presente año. El delantero cartagenero, por deseo directo de Juan Román Riquelme, estuvo a un paso de Boca Juniors; sin embargo, Talleres de Córdoba terminó vendiéndolo al Juárez de México.

En su natal Cartagena, donde el jugador de 27 años se encuentra de vacaciones, Valoyes recordó este episodio, reveló que estuvo muy cerca del equipo Xenieze y lamentó que no haya podido concretarse, responsabilizando al presidente Andrés Fassi.

“Es verdad que estuve cerca de Boca Juniors. No me dejaron, que es otra cosa. El presidente (Andrés Fassi) es el que decide eso. Si estuviera en mis manos, me hubiera quedado allá. Pero bueno, no dependía de mí”, comentó a la prensa.

Tras su fichaje por el Juárez, el delantero colombiano no contó con suerte, disputando apenas cuatro partidos y después viéndose afectado por una lesión en los isquiotibiales, quedando al margen de las canchas por lo que restaba de año. En los cuatro encuentros que disputó logró aportar un gol y dos asistencias.

Su paso por Talleres de Córdoba le abrió las puertas de la Selección Colombia desde la Eliminatoria pasada. Con el club argentino disputó 141 partidos en total, anotó 26 goles y aportó 20 asistencias.