Mariana Pajón salió al paso de los rumores: ¿se va a retirar del profesionalismo?

Mariana Pajón, deportista colombiana y doble medallista olímpica. (Photo by PABLO VERA/AFP via Getty Images) / PABLO VERA

Mariana Pajón es sin lugar a dudas una de las mejores deportistas en la historia del país. Sus continuas victorias en los campeonatos mundiales de BMX y las dos preseas doradas olímpicas que ostenta la catapultan como una referente para Colombia y el mundo.

Pues bien, recientemente salió el rumor de que su retirada del profesionalismo era un hecho. Lo anterior luego de unas declaraciones dadas en el programa ‘Desnúdate con Eva’, en las cuales la pedalista antioqueña confirmó que en su proyecto de vida a corto plazo está ser mamá y hacer una familia junto a su esposo Vincent Pelluard.

“Lo único fijo es que seré mamá pronto, ya que Vincent me pidió hace rato que hagamos familia y yo también creo que ya es hora de tener una”, dijo en la mencionada entrevista.

Con las dudas respecto a su futuro deportivo, la misma Mariana aclaró la situación a través de sus redes sociales. Allí no solo negó cualquier posibilidad de un adiós adelantado, sino que además aseguró que le “encanta” subirse a su bicicleta para representar a Colombia ante el mundo.

“No he anunciado mi retiro! Me retiraré cuando deje de sentir pasión por lo que hago, a mi la bici y representar a mi país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar”, publicó en la red social X, anteriormente llamada Twitter.

No he anunciado mi retiro!



Me retiraré cuando deje de sentir pasión por lo que hago, a mi la bici y representar a mi país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar 💪🏼🫶🏼🙌🏼 — Mariana Pajon (@marianapajon) December 26, 2023

Así las cosas, hay ‘Reina del BMX’, como se la apoda, para rato. Por lo pronto, la corredora de 32 años, que viene de triunfar en los Juegos Panamericanos de Santiago y en los Juegos Nacionales, buscará sellar su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. De conseguirla será su cuarta participación consecutiva en las justas.

Entre sus principales logros destacan las dos medallas de oro olímpicas (Londres 2012, Río 2016) y una plata (Tokio 2020), tres preseas doradas en Panamericanos (2011, 2019, 2023), mismo número en Suramericanos (2010, 2014, 2022) y dos conquistas en campeonatos mundiales (2014, 2016)